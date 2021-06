Verbotsverfahren eingeleitet

Dilara Senkaya/File Photo/Reuters Nicht die Überzeugung der Verfassungsrichter ist entscheidend: HDP-Unterstützer demonstrieren am 18. Juni in Istanbul

Am Montag hat das türkische Verfassungsgericht in Ankara einen Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Schließung der Demokratischen Partei der Völker (HDP) angenommen. Damit wird das Verbotsverfahren gegen die linksgerichtete Partei, die bei den Parlamentswahlen vor drei Jahren noch 11,7 Prozent der Stimmen erhalten hatte und die drittstärkste Fraktion in der Nationalversammlung stellt, offiziell eröffnet. Für ein Verbot machte sich insbesondere Devlet Bahceli stark, der Vorsitzende der zur Regierungsallianz mit der islamistischen AKP gehörenden faschistischen MHP.

In der 843 Seiten dicken Anklageschrift wird der vor allem unter Kurden verankerten HDP, die in ihren Reihen auch Sozialisten, Feministinnen, LGBT-Aktivistinnen und -Aktivisten sowie Vertreter von ethnischen und religiösen Minderheiten wie Armeniern, Aleviten und Jesiden vereint, vorgeworfen, separatistisch zu agieren und den politischen Arm der bewaffneten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu bilden. Als Beleg einer Steuerung durch die Guerilla gelten in der Anklageschrift bereits Forderungen etwa nach kurdischsprachigem Schulunterricht, die sowohl von PKK als auch der HDP erhoben werden. Die Anklage leitet einen angeblichen strukturellen Zusammenhang zwischen HDP und PKK vor allem aus Äußerungen ihrer derzeitigen Vorsitzenden Pervin Buldan und Mithat Sancar sowie ihres früheren Vorsitzenden Selahattin Demirtas in sozialen Medien während der Friedensgespräche zwischen 2013 und 2015 ab. Damals hatten HDP-Politiker mit Billigung der Regierung als deren Vermittler zwischen dem in der Türkei inhaftierten PKK-Gründer Abdullah Öcalan und der Guerilla in den nordirakischen Kandilbergen agiert.

Neben dem Verbot der Partei wird ein mehrjähriges politisches Betätigungsverbot für 451 führende HDP-Mitglieder gefordert. Sollten zwei Drittel der 15 Verfassungsrichter dem Antrag zustimmen, würde die HDP ebenso wie mehrere ihrer Vorgängerparteien verboten. Nicht die Überzeugung der Verfassungsrichter, sondern der politische Wille des »Palastes« ist dabei entscheidend – allein acht der insgesamt als rechtskonservativ geltenden Richter wurden von Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich eingesetzt.

Angesichts schwindender Zustimmungswerte für seine AKP erscheint ein vorgezogener Termin für die regulär für 2023 angesetzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zu einem Erdogan genehmen Zeitpunkt wahrscheinlich. Die HDP könnte ihm bei den Präsidentschaftswahlen gefährlich werden, wenn sie wie schon bei den Kommunalwahlen 2019 mit der Oppositionsallianz um die kemalistische CHP kooperiert und zur Wahl eines gemeinsamen Kandidaten aufrufen würde. Bei einer Ausschaltung der HDP würden dagegen 50 bis 70 Mandate in den kurdischen Landesteilen, in denen die anderen Oppositionsparteien keinen Rückhalt haben, an die AKP gehen und dieser erneut zu einer absoluten Mehrheit im Parlament verhelfen. In den vergangenen Jahren wurden bereits Tausende Mitglieder der HDP fest- oder in Haft genommen und Dutzende ihrer Bürgermeister durch staatliche Zwangsverwalter ersetzt. Erst am Dienstag wurden bei Razzien in mehreren Provinzen Dutzende Aktivisten festgenommen, darunter 14 Mitglieder der in der HDP organisierten marxistisch-leninistischen Revolutionären Partei (DP) in Istanbul.

Zudem läuft seit April 2021 ein Verfahren gegen 108 ihrer führenden Mitglieder wegen Aufrufen zu Protesten gegen die Unterstützung der Türkei für den Überfall der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) auf die syrisch-kurdische Stadt Kobani im Herbst 2014. Allein für den seit Oktober 2016 inhaftierten Demirtas fordert die Staatsanwaltschaft 15.000 Jahre Haft. Mit ihrer Hetze gegen die HDP machen Regierungspolitiker die Partei zum Angriffsziel für Faschisten. Vergangene Woche erschoss ein Anhänger der faschistischen sogenannten Grauen Wölfe im HDP-Büro im westtürkischen Izmir die Parteimitarbeiterin Deniz Poyraz. Dutzende vor dem Gebäude wachende Polizisten hatten den Bewaffneten, der eine Ausbildung als Söldner einer protürkischen Miliz in Syrien erhalten hatte, passieren lassen.