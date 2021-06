Kuba: Impfstoff »Abdala« zu 92,28 Prozent wirksam

Havanna. Der in Kuba entwickelte Impfstoffkandidat »Abdala« hat bei drei Impfdosen eine Wirksamkeit von 92,28 Prozent gegen das Coronavirus. Das teilte der staatliche Pharmakonzern Bio-Cuba-Farma am Montag (Ortszeit) mit. Ein zweiter kubanischer Impfstoffkandidat, das Präparat »Soberana 2«, hat nach Angaben des Herstellers Finlay nach zwei der vorgesehenen drei Impfdosen eine Wirksamkeit von 62 Prozent. Beide Vakzine sollen in Kürze in Kuba zugelassen werden. Sie wären damit die ersten in Lateinamerika entwickelten und hergestellten Coronaimpfstoffe, die auf den Markt kommen. (AFP/jW)