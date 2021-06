»Armutszeugnis für bayerische Justiz«

imago images/Future Image Das Zeigen von YPG- und YPJ-Fahnen sorgte immer wieder für Ermittlungsverfahren gegen linke Aktivisten (Köln, 22.5.2021)

An diesem Mittwoch findet in Augsburg ein weiterer Prozess gegen Ihren Mandanten Sami Grigo Baydar statt. Was wird ihm zur Last gelegt?

Mein Mandant ist selbst Opfer einer Bedrohung durch türkische Faschisten geworden. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei hat, statt ernsthafte Ermittlungen anzustellen, die Gelegenheit genutzt, um meinen Mandanten auf seiner Arbeitsstelle aufzusuchen. Er ist als Kommunist schon länger in deren Visier. Offiziell wurde er besucht, um ihm eine Vorladung persönlich zu übergeben. Ein völlig unüblicher Vorgang – Vorladungen werden per Post übersandt. Vor Ort hat einer der Beamten angefangen, die politischen Zeitschriften meines Mandanten gezielt zu durchsuchen. Als er dieses Verhalten online kritisiert hat, haben ihn die Polizisten wegen übler Nachrede angezeigt. Dabei wurden Teile des Facebook-Beitrages selektiv und völlig aus dem Kontext zitiert, um meinem Mandanten Worte in den Mund zu legen, die er nie geschrieben hat.

Ihr Mandant soll 3.600 Euro zahlen für die angebliche Feststellung auf Facebook, dass ihn »Beamte türkischer Herkunft« aufgesucht haben sollen. Auch ein »Like« ist Teil des Strafbefehls. Nimmt so etwas zu, oder vermuten Sie besondere Schikane?

Es geht bei unserem Einspruch keineswegs um die Höhe der Strafe. Es ist ein handfester Skandal, dass Polizisten nach den Erfahrungen des NSU, Hanau et cetera immer noch Opfer kriminalisieren. Der Skandal ist, dass, statt Disziplinarmaßnahmen gegen die Polizisten zu treffen, überhaupt gegen meinen Mandanten ermittelt wird. Wir werden dementsprechend keine Strafe akzeptieren. Natürlich stellt das Verfahren eine gezielte politische Verfolgung unseres Mandanten dar. Dass die Justiz in Augsburg all dies mitmacht, ist ein Armutszeugnis für die bayerische Justiz.

Ihr Mandant vertritt als Theologe die christlichen Minderheiten der Suryoye und ist bekennender Unterstützer der linken Band Grup Yorum. Kommt der Repressionsdruck aus der Türkei?

Diesen Prozess muss man im Zusammenhang mit den unzähligen Prozessen gegen türkische und kurdische Linke in Deutschland sehen. Es wirkt manchmal so, als müsse die deutsche Bundesregierung dem Diktator Erdogan regelmäßig Berichte vorlegen, wie viele Prozesse man gegen politische Aktivisten hierzulande geführt hat. Dies passt zu dem rückgratlosen Auftreten deutscher Politiker zur Menschenrechtslage in der Türkei. Aus meiner Sicht spielt aber auch Rassismus eine Rolle. Migranten wird es immer noch besonders übel genommen, auch mal zugespitzte Kritik an der Polizei zu üben.

Sie vertreten mehrere Mandanten, die in Bayern wegen des Zeigens politischer Symbole belangt werden. Nachdem die Verfahren wegen YPG- und YPJ-Fahnen vorerst vom Tisch sind: Wer ist nun betroffen?

Nachdem wir obergerichtlich erstreiten konnten, dass die YPG- und YPJ-Fahnen keineswegs strafbar sind, haben sich die Prozesse teilweise verlagert. Es stehen immer noch Dutzende Aktivisten wegen Liedern, Fahnen oder dem Zeigen des Porträts von Abdullah Öcalan vor Gericht. Die bayerische Justiz ist bei der Verfolgung von türkischen und kurdischen Aktivisten meilenweit von rechtsstaatlichen Zuständen entfernt.

Wie kann es Ihrer Meinung nach gelingen, auch hier ein Ende der Kriminalisierung zu erreichen?

In einer Klassengesellschaft kann es so etwas wie eine »neutrale« Justiz nicht geben. Dieser Illusion sollten wir uns nicht hingeben. Trotzdem lohnt es sich, um jedes Stückchen Verbesserung zu kämpfen. Bei den YPG- und YPJ-Prozessen hatte es einen riesigen Effekt, dass nicht nur Kurden und alteingesessene Internationalisten, sondern praktisch ein Querschnitt der Bevölkerung vor Gericht saß.

Es geht darum, unsere kurdischen und türkischen Freunde nicht alleine zu lassen, sondern Seite an Seite zu kämpfen. Und natürlich müssen die Aufhebung der Organisationsverbote gegen türkische und kurdische Strukturen sowie das Ende der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft zentrale Forderungen sein.