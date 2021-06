UNO: Abstimmung über US-Blockade gegen Kuba

New York. In der UN-Generalversammlung in New York ist für diesen Mittwoch die Abstimmung über eine Resolution zur Verurteilung der von den USA gegen Kuba verhängten Blockade geplant. Bereits zum 29. Mal wird über die Aufhebung der Maßnahmen votiert. Es wird erwartet, dass wie auch in den vergangenen Jahren eine überwältigende Mehrheit für ein Ende der Blockade stimmen wird. Unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump war diese weiter verschärft worden. Sein Nachfolger Joseph Biden hat daran bislang nichts verändert. (jW)