Taliban vor Kundus

REUTERS/Stringer Afghanische Einsatzkräfte am Dienstag in der Provinz Kundus

Die Taliban sind in Afghanistan weiter auf dem Vormarsch und haben unter anderem den wichtigsten Grenzübergang des Landes nach Tadschikistan erobert. Die Islamisten hätten alle Grenzposten, den Hafen und die Stadt von Schir Chan Bandar eingenommen, sagte der Ratsabgeordnete der Provinz Kundus, Chaliddin Hakmi, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Es ist die bedeutsamste Eroberung der Taliban, seitdem sie ihre Kämpfe parallel zum beginnenden US-Abzug Anfang Mai intensiviert haben.

Bereits am Montag hatte es Berichte gegeben, dass die Taliban die strategisch wichtige Stadt Kundus in Nordafghanistan umstellt und sich Gefechte mit Einsatzkräften geliefert hätten. Ein Mitglied des Provinzrates von Kundus erklärte, die Kämpfer würden wichtige Verbindungsstraßen in die Nachbarprovinzen blockieren. Die Regierungstruppen hätten sich zurückgezogen.

Westlich von Kundus liegt Masar-i-Scharif, wo im Camp Marmal derzeit noch knapp 1.000 Bundeswehr-Soldaten stationiert sind. In der Provinzhauptstadt hätten politische Parteien oder Figuren am Dienstag insgesamt rund 2.000 Männer zum Schutz der Stadt gesandt, sagte die Parlamentarierin Fausia Hamidi gegenüber dpa. Auch dort waren am Montag kurzzeitig Taliban-Kämpfer am Westtor der Stadt aufgetaucht. »Wir verfolgen die Präsenz und die Entwicklung sehr genau«, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam am Dienstag zu AFP. Das Bundeswehr-Lager sei »bislang jedenfalls nicht betroffen«. Zugleich betonte er: »Am Zeitplan für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan hat sich nichts geändert.«

Zuvor hatte Pentagon-Sprecher John Kirby einen verzögerten Abzug aus Afghanistan ins Gespräch gebracht. Derzeit gebe es »zu viel Gewalt«. Die USA bewahrten sich deshalb »Flexibilität«, sollten Änderungen am Tempo oder am Umfang des Abzugs nötig sein. Nach den Plänen von US-Präsident Joseph Biden soll dieser bis spätestens zum 11. September abgeschlossen sein. Auch die übrigen NATO-Truppen sollen bis zu diesem Datum aus Afghanistan abgezogen sein. (AFP/dpa/jW)