Linkspartei im Klassenkampf

Martin Heinlein / Die Linke »Wir sind die Partei Die Linke. Wir sind im Klassenkampf.« Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler auf dem Programmparteitag der Linken

Mit Jubel und lang anhaltendem Beifall quittierten die Delegierten des Online-Parteitags der Partei Die Linke am Sonntagmittag das Ergebnis der Abstimmung über das Programm für die Bundestagswahl. Eine große Mehrheit von 87,9 Prozent stimmte für das Programm, das die Überschrift »Zeit zu handeln: Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit!« trägt. Das entspricht 362 Ja-Stimmen. Lediglich 30 Delegierten lehnten das Programm ab, 20 enthielten sich. »Das ist toll«, kommentierte die Ko-Parteivorsitzende Janine Wissler vor den Delegierten das Abstimmungsergebnis, das sie als »Auftrag und Verpflichtung« bezeichnete.

Kern des Programms sind die Sozialpolitik und eine sozial verantwortbare Klimapolitik. So fordert die Partei einen Mindestlohn von 13 Euro brutto pro Stunde und eine solidarische Mindestrente von 1200 Euro, den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, der unter anderem durch einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs erreicht werden soll. Zudem will die Linke eine einmalige Vermögensabgabe für das reichste Prozent der Bevölkerung. Beschlossen wurden auch Forderungen nach einem bundesweiten Mietendeckel und mehr Pflegepersonal.

In Sachen Klimapolitik legte der Parteitag ein klares Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel ab und schrieb das Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 fest sowie einen Kohleausstieg bis spätestens 2030. Eine deutliche Mehrheit von 67 Prozent der Delegierten sprach sich dagegen aus, die Linke im Wahlprogramm auf die Oppositionsrolle festzulegen. Am Samstag war auf der Delegiertenkonferenz über zahlreiche Änderungsanträge zum Programmentwurf abgestimmt worden. So nahm die Mehrheit der Delegierten einen Antrag an, in dem die Erhöhung des gesetzlich festgelegten Mindesturlaubs auf 36 Tage gefordert wurde. Im beschlossenen Wahlprogramm ist auch ein Verbot von Waffenexporten und ein Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr enthalten.

Ebenso viel Beifall wie für die Annahme des Programms spendeten die Delegierten für die kämpferischen Reden der Spitzenkandidaten der Partei im Bundestagswahlkampf, die Ko-Parteivorsitzende Janine Wissler und Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch, die der Abstimmung folgten. »Ab jetzt sind wir im Wahlkampf«, rief Wissler aus. Das beschlossene Programm beinhalte konkrete Alternativen ebenso wie »die Utopie einer gerechten und solidarischen Gesellschaft«. Im Wahlkampf müsse die Partei »nah bei den Menschen, ihren Sorgen und Träumen sein«. Die Coronakrise habe die sozialen Gegensätze im Land nicht nur verdeutlicht, sondern auch verschärft, so Wissler.

Die Parteichefin übte scharfe Kritik an der Bundesregierung, die offenbar die Kosten der Krise auf diejenigen abschieben wollten, »die den Laden am Laufen gehalten haben«. Das wolle ihre Partei verhindern. Die Linke wolle »die Superreichen und Profiteure der Krise zur Kasse bitten«. Deshalb habe man eine einmalige Vermögensabgabe für das obere ein Prozent der Vermögenden ins Programm geschrieben sowie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Es sei ein »Gebot der Gerechtigkeit«, dass die »zunehmende Zahl der Millionäre und Milliardäre« höher besteuert werde, um mit dem eingenommenen Geld die Infrastruktur, »gute Bildung« und ein »gutes Gesundheitswesen« zu finanzieren.

Auch Bartsch konzentrierte sich in seiner Rede auf die sozialen Defizite in der BRD. »Wir müssen unsere Gemeinsamkeiten voran stellen und die Menschen überzeugen, dass eine starke Linke mehr soziale Gerechtigkeit bedeutet«, sagte er. Es brauche »dringend politische Veränderungen nach 16 Jahren Angela Merkel«. In der Amtszeit der Bundeskanzlerin habe sich die Zahl der Vermögensmillionäre nahezu verdreifacht, während nach Schätzungen vier Millionen Kinder heute in Armut aufwachsen müssten, so Bartsch. Allein der Eigentümer der Discounter-Kette Lidl, Dieter Schwarz, habe in jedem Monat der Coronakrise sein Vermögen um eine Milliarde Euro gesteigert. Seine Verkäuferinnen und Verkäufer habe er für die Belastungen in der Pandemie mit Einkaufsgutscheinen abgespeist. Das sei »zynisch«, so der Fraktionschef.

Wie Wissler übte auch Bartsch scharfe Kritik an den Unionsparteien. Unionspolitiker hätten sich mit Maskendeals in der Krise rund 70 Millionen Euro dazu verdient. In weiten Teilen seien CDU und CSU »staatspolitisch verwahrlost«, sagte der Linke-Politiker. »Diese Union gehört ins politische Abklingbecken. Sie muss sich in der Opposition regenerieren, statt die Menschen weiter in der Regierung zu belasten.« Eine vom jetzigen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet geführte Bundesregierung wäre, so Bartsch, ein »Weiter-so mit etwas mehr Klima«. Er kritisierte auch Bündnis 90/Die Grünen. Die Aussagen im Programm der Grünen deuteten auf die Vorbereitung für eine »schwarz-grüne« Koalition hin. Zum Thema Klimaschutz sagte Bartsch, dieser dürfe »keine Frage des Geldbeutels sein«, denn dann sei er »elitär«. In die Pflicht müssten vielmehr diejenigen genommen werden, die durch ihr Handeln die Klimakreise verursacht hätten: »Und das sind zuerst die Konzerne.«

In einer kämpferischen Rede hatte auch Amira Mohamed Ali, Ko-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, das Soziale in den Mittelpunkt gestellt. »Vor uns zittern Leute wie die Maskenbetrüger - und konkret verbessern würde sich durch uns das Leben für die Rentner, für Mieter, für Behinderte und Obdachlose«, sagte sie. Der Glaubenssatz anderer Parteien sei: Wer nicht genug Geld habe oder durch das Bildungssystem falle, der habe sich wohl nicht genug angestrengt, so Mohamed Ali, »Diesen Glaubenssatz anderer Parteien lehnen wir ab. Darauf bin ich stolz. Wir kämpfen für echte Absicherung, gute Bildung, ein gerechtes Steuersystem.« Nach der Bundestagswahl drohe Sozialabbau, warnte die Linke-Politikerin.

Zum Auftakt des Parteitags hatte die Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Sonnabend an die Partei appelliert, Geschlossenheit zu zeigen. Sie konstatierte mit Blick auf die schlechten Umfragewerte der Partei und den Absturz bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine »gewisse Verletztheit, eine gewisse Verunsicherung« unter den Mitgliedern. Viele fragten sich, warum die Partei in den Umfragen nur zwischen sechs und acht Prozent stehe. Weiter erklärte Hennig-Wellsow, sie nehme »Ärger und Wut« darüber wahr, dass in den eigenen Reihen diskutiert werde und das nicht immer auf eine produktive Weise. Ohne die Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht beim Namen zu nennen, bezog sie sich damit offensichtlich vor allem auf den Konflikt um Wagenknecht und ihre kürzlich in einem Buch publizierten Thesen.

»Wir gehen nicht zu Boden«, rief die Parteichefin aus. »Wir sind die Partei Die Linke. Wir sind im Klassenkampf.« In Abgrenzung zu Wagenknechts Thesen mahnte die Parteichefin eine Beibehaltung internationalistischen Denkens an. »Wir können es uns gar nicht leisten, den Satz ›Proletarier aller Länder vereinigt Euch‹ sausen zu lassen«, so Hennig-Wellsow. Interne Auseinandersetzungen seien nicht hilfreich. Es bringe niemandem »150 Euro Hartz IV mehr im Monat, wenn wir uns streiten«. Sie plädierte erneut für eine Regierungsbeteiligung der Linken und bezeichnete die einzige denkbare Koalition, die das möglich machen würde, nämlich die mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen, als »progressive Regierung«. Eine Regierung mit CDU und FDP bedeute »faktisch einen Kampf gegen die Armen«. Das könne nur mit Hilfe der Linkspartei verhindert werden.

Zur Illustration ihrer Entschlossenheit, für eine geeinte Partei im Bundestagswahlkampf zu streiten, berichtete Hennig-Wellsow, dass sie sich einen Tag vor dem Delegiertentreffen mit den Parteienmitbegründer und saarländischen Fraktionchef Oskar Lafontaine, Ehemann Wagenknechts. Dieser hatte vor zwei Wochen vor dem Hintergrund eines Streits mit dem wieder für den Bundestag nominierten saarländischen Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze dazu aufgerufen, die Linke im Saarland nicht zu wählen. »Ich war gestern bei Oskar, in der tiefen Überzeugung, dass wir miteinander reden müssen«, erklärte die Ko-Parteichefin. Sie und Lafontaine kämen zwar aus unterschiedlichen Lebenswelten und Milieus, könnten aber dennoch »solidarisch für gemeinsame Ziele kämpfen«.

Lafontaine hatte auch die neue Parteiführung zuletzt scharf kritisiert und ihr vorgeworfen, nicht in die aktuellen Auseinandersetzungen im saarländischen Landesverband eingegriffen zu haben. Nach dem Besuch von Hennig-Wellsow lenkte der Saarländer ein. »Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um wieder in den Bundestag zu kommen«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es herrsche bei allen Differenzen »große Übereinstimmung« darin, dass die Linke die einzige Kraft sei, »die gegen Kriegseinsätze und Sozialabbau stimmt«. Lafontaine stellte richtig, dass er zu keinem Zeitpunkt, wie von Medien fälschlich behauptet, dazu aufgerufen haben, die Linke im Bund nicht zu wählen, sondern lediglich im Saarland. Die Auseinandersetzungen in seinem Landesverband seien »ein Sonderfall, der mit der Linken insgesamt nichts zu tun hat«.

Einen eher satirischen Charakter hatte ein Antrag der Linksjugend Solid auf dem Parteitag, den Bild am Sonnabend mit der Überschrift »Linksjugend will Champagner billiger machen« kommentierte. Tatsächlich hatte der Antrag für die Abschaffung der Schaumweinsteuer einen ernsten Hintergrund. Die Steuer war Anfang des 20. Jahrhunderts im Kaiserreich eingeführt worden, um den weiteren Aufbau der Kriegsflotte von Wilhelm II. zu finanzieren. »Erst knallten die Korken, dann die Kanonen«, erklärte Solid-Bundessprecher Michael Neuhaus in seiner humoristisch gefärbten Begründung des Antrags. Es dürfe nicht mehr hingenommen werden, dass »die Perlen der Spirituosenwelt ein Statussymbol der Bourgeoisie sind«. Beim Kurznachrichtendienst Twitter kommentierte Neuhaus die Annahme des Antrags mit den Worten, die Linke sei jetzt »die einzige Partei im Bundestag, die die Abschaffung der Schaumweinsteuer fordert!«