Schluss mit der Zone!

imago/PicturePoint Mit dem Base zum Dealer: Leipzig lockert

Die anhaltend niedrige Inzidenz führt in Leipzig zu einer ungeahnten Freizügigkeit: Bald dürfen auch Pistolen und Baseballschläger aus dem Lockdown. Wer künftig Drogen braucht oder einfach nur Ärger sucht, darf sich endlich wieder bewaffnet zu seinem Dealer begeben. Denn die Eisenbahnstraße – angeblich Deutschlands gefährlichste Straße – ist nicht mehr länger Waffenverbotszone.

Seit Herbst 2018 war hier das Mitführen auch legaler Waffen verboten. Der Polizei war die sogenannte Clankriminalität über den Kopf gewachsen. Zu guter Letzt waren die Beamten auch noch obdachlos geworden, nachdem der Mietvertrag über die örtliche Wache ausgelaufen war. Um der Kriminalität dennoch Herr zu werden, zeigten seit November 2018 große gelbe Schilder an, dass in der Eisenbahnstraße selbst Pfefferspray und Pilzmesser unerwünscht waren.

Die Kriminalstatistik zeigt nun, dass in Leipzigs verwildertem Osten trotz der Verbotsschilder weiterhin fleißig gehauen und gestochen wurde. Bei immerhin jeder zwanzigsten Personenkontrolle konnten Waffen festgestellt werden.

Weil die Schilder nichts gebracht haben, werden sie nun abmontiert. Sachsens einzige Waffenverbotszone gehört bald der Geschichte an und die Eisenbahnstraße erhält ihr ursprüngliches Lokalkolorit zurück. Zwar sollen dann Streifenpolizisten und berittene Ordnungshüter den florierenden Einzelhandel schützen. Doch schon jetzt ist zu befürchten, dass sowohl Dealer als auch Kunden demnächst ordentlich aufrüsten werden, um ihre Verkaufsbezirke auszubauen oder Preise neu zu verhandeln.

In Sachsen-Anhalt hält man indes an der Friedenszone fest. In Halle fängt sie direkt hinter dem Bordell an, in Magdeburg gilt sie seit neuestem am Bahnhof. Ob sie wirken werden, lässt sich aufgrund der schwindenden Bevölkerung allerdings kaum statistisch bemessen.