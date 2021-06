Finanzministerium plant hohe Neuverschuldung

Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für den Haushalt im nächsten Jahr 99,7 Milliarden Euro an neuen Schulden. Dies geht aus einer Kabinettsvorlage hervor. Damit sind 18 Milliarden Euro mehr an Verschuldung als noch bei der Aufstellung der Etat-Eckwerte im März vorgesehen. Begründet wird dies mit der Coronapandemie. Für die Neuverschuldung müsste der Bundestag ein drittes Jahr in Folge die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft setzen.(Reuters/jW)