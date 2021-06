China schließt »Minen« für Kryptowährungen

Beijing. China geht weiter gegen die im Land ansässigen Unternehmen vor, die Digitalwährungen schaffen. In der südwestlichen Provinz Sichuan ordneten die Behörden bis Sonntag die Schließung von 26 sogenannten Kryptowährungsminen an, wie aus chinesischen sozialen Medien hervorgeht. Die chinesische Zentralbank erklärte am Montag, Transaktionen mit Kryptowährungen würden »die normale ökonomische und finanzielle Ordnung« stören und das Risiko des illegalen grenzüberschreitenden Transfers von Vermögenswerten bergen. Der Bitcoin verlor daraufhin am Montag neun Prozent an Wert. (AFP/jW)