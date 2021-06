Kliniken als Auslaufmodell

imago images/Bernd Friedel Demonstration zum Erhalt von Krankenhäusern (Berlin, 7.4.2021)

Wer hätte das gedacht? Das erste Pandemiejahr 2020 war ein veritabler Kassenschlager für die deutschen Krankenhäuser. Bei 13 Prozent weniger Fällen und zugleich 15 Prozent höheren Erlösen könnte die Coronakrise manch eine der zuhauf in wirtschaftlichen Nöten steckenden Kliniken vor dem vorzeitigen Ruin bewahrt haben. Als Ausgleich für die in großer Zahl ausgesetzten Eingriffe hat die Bundesregierung übers Jahr knapp elf Milliarden Euro extra ins System gepumpt. Eigentlich hätten damit auch Tausende neuer Intensivbetten geschaffen werden sollen, was aber nicht geschah und zuletzt eine Rüge des Bundesrechnungshofs provozierte. Dafür legten die Bilanzen zu, weshalb Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV), am Montag gegenüber dem Portal t-online.de konstatierte: »Durch diesen Geldsegen wurden manche strukturellen Schwächen (…) verdeckt.«

Damit könnte demnächst Schluss sein, und eine Wegmarke Richtung »Kurswechsel« soll der am Montag im Auditorium Friedrichstraße in Berlin ausgetragene »Krankenhausgipfel 2021« setzen. Schwerpunktmäßig drehte sich der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) veranstaltete Kongress um das Thema: »Krankenhäuser als integrierte Dienstleistungszentren«. Diskutiert wurde im speziellen über die »ambulant-klinische Versorgung«, »ambulante Notfallversorgung« und die »Versorgung auf dem Land«. Keine Rede war dagegen von einer Verbesserung der stationären, klinischen Strukturen, was für das vom Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) getragene »Bündnis Klinikrettung« kein Zufall ist. »Es geht dabei schlicht und einfach um Schließung von Krankenhäusern«, bemerkte Aktivist Klaus Emmerich, der früher selbst im Vorstand zweier Kliniken in Bayern saß.

Allein im Vorjahr sind in Deutschland 20 Hospitäler von der Bildfläche verschwunden. Für weitere 30 Häuser liegen laut GiB-Angaben bereits Abwicklungsbeschlüsse oder entsprechende Planungen vor. Das betreffe überwiegend kleine Krankenhäuser in ländlichen Regionen und bedeute größere Entfernungen zum nächstgelegenen Standort, beklagte Emmerich. Die Landbevölkerung sei dann bei Unfällen und eskalierenden Krankheitsverläufen »besonders gefährdet«. Die Marschrichtung bei der großen Flurbereinigung geben Lobbyisten wie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Robert-Bosch- oder die Bertelsmann-Stiftung vor. Die letztgenannte neoliberale Denkfabrik aus Gütersloh empfahl etwa vor zwei Jahren eine Reduzierung der allgemeinen Kliniken von 1.400 auf 600.

Laura Valentukeviciute, Sprecherin beim »Bündnis Klinikrettung«, verwies auf den Widerstand und das Wissen der Menschen vor Ort, »dass es bei der Schließung nie um Bedarf, sondern immer um die Kosten geht«. Statt eine kleinere wohnortnahe Klinik für wenige Millionen zu ertüchtigen, würden die Politikberater häufig einen Neubau einer Zentralklinik empfehlen, der mindestens 200 Millionen Euro verschlinge. Bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Montag als Hauptredner geladen war, rennen sie damit offene Türen ein. Dieser hatte zuletzt wiederholt den Ahnungslosen gemimt, sobald man ihn nach den mitten in der Coronanotlage abgewickelten Standorten fragte.