Leckermäuler des Tages: Chefs von Nestlé

Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa Der Konzern füttert die Welt mit Zucker und Plastik

Von der Produktpalette des weltgrößten Lebensmittelkonzerns Nestlé wird selbst dem Chef schlecht. In einer internen Präsentation des Vorstands, über die die Financial Times Anfang des Monats berichtete, hatten sich die Manager beschwert, dass ihr Fraß zu ungesund sei. Mehr als 60 Prozent der Speisen und Getränke erfüllten demnach nicht »die anerkannte Definition von gesund«.

Das Hüftgold des Konzerns wiegt schwer: Besonders teuer zu stehen kommen Leber und Niere der Konsumenten eine »Digiorno-Pizza mit drei Fleisch-Croissant-Krusten«, die etwa 40 Prozent der empfohlenen Tagesdosis an Natrium enthält. Auch lecker: Nesquik-Pulver mit Erdbeergeschmack, das in den USA verkauft wird; rationiert in einer 14-Gramm-Packung, enthält die klebrige Suppe neben einer kleinen Menge an Farb- und Aromastoffen sage und schreibe 14 Gramm Zucker.

Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt – wer Nestlé frisst, ist des Todes? Entspannt euch, rät das Monopol: »Wir glauben, eine gesunde Ernährung bedeutet, eine Balance zu finden zwischen Wohlbefinden und Genuss«, ließ ein Sprecher des Konzerns wissen.

Und wenn schon nicht die Spezies Mensch gerettet wird, kündigt der Konzern immerhin an, die Umwelt zu retten. Ab 2025 soll das schokoladenüberzogene Butterstückchen »Kitkat« klimaneutral produziert werden, berichtete der Spiegel. Mit einem solchen »nachhaltigen Fußabdruck« prämiert werden die »Snacks«, wenn ein Ausgleich für das bei der Herstellung freigesetzte Kohlenstoffdioxid geschaffen wird. Wie das in der Praxis aussieht, wissen die Bewohner im französischen Vittel. In den Wäldern nahe dem Kurort werden immer mehr wilde Deponien mit alten Plastikflaschen entdeckt. Was nicht mehr zu sehen ist, kann auch nicht schlecht für die Umwelt sein, so das Kalkül.