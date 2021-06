imago images/NurPhoto Nur wenige stehen hinter dem neuen iranischen Präsidenten Ebrahimi Raisi (Teheran, 19.6.2021)

Der Sieger der iranischen Präsidentenwahl am Freitag stand von vornherein fest. Jetzt ist es auch offiziell: Der Chef des Justizwesens, Ebrahim Raisi, erreichte mit 62 Prozent schon im ersten Wahlgang mühelos die erforderliche absolute Mehrheit. Er war der gemeinsame Kandidat der konservativen Prinzipalisten.

Im weiten Abstand folgen mit 11,8 und 3,4 Prozent zwei Kandidaten, die ebenfalls den Prinzipalisten zuzurechnen sind. Dazwischen liegt mit 8,4 Prozent Abdolnaser Hemmati, der missverständlich als »Reformer« bezeichnet wird, obwohl er im wesentlichen wirtschaftsliberale Vorstellungen vertritt. Um zur Wahl antreten zu können, hatte Hemmati sein Amt als Leiter der Zen­tralbank, das ihm 2018 vom Präsidenten übertragen worden war, an seinen Stellvertreter abgegeben.

Mit offiziell angegebenen 48,8 Prozent war die Wahlbeteiligung so niedrig wie noch nie in der Geschichte der Islamischen Republik. 2017 lag sie bei 73,3 und 2013 bei 72,7 Prozent. Das hinderte aber die maßgeblichen Politiker nicht, seit Sonnabend morgen von einer »begeisternden Wahlbeteiligung« zu schwärmen, die »alle Feinde enttäuscht« habe und die unter anderem die Aufhebung der US-Sanktionen noch mehr beschleunigen werde.

Einer der Gründe für das nur mäßige Interesse der Wahlberechtigten liegt offenbar in der außergewöhnlichen Reizlosigkeit der Inszenierung. Die Erfahrung nicht nur im Iran zeigt, dass die Wahlbeteiligung immer dann am höchsten ist, wenn die Bevölkerung meint, sich zwischen Alternativen entscheiden und einen Wandel ermöglichen zu können. So gaben 80 Prozent ihre Stimme ab, als 1997 der mit großen Reformversprechen gestartete Mohammad Khatami zur Wahl antrat.

In diesem Jahr hatte der nicht demokratisch legitimierte »Wächterrat« von mehreren hundert Bewerbern nur sieben zugelassen. Von der Wahl ausgeschlossen wurden unter anderem der seit 2013 amtierende Vizeminister Eschak ­Dschahangiri, der 2008 bis 2020 als Parlamentssprecher amtierende Ali Laridschani und Mahmud Ahmadinedschad, der von 2005 bis 2013 Präsident war. Der »Wächterrat« muss seine Entscheidungen weder begründen noch sind sie anfechtbar. Von den sieben Kandidaten zogen sich zwei kurz vor dem Wahltag zugunsten von Raisi und einer zugunsten von Hemmati zurück.

Der Wahlsieger Raisi hat als Vertreter verschiedener Anklagebehörden, als stellvertretender Leiter des Justizwesens 2004 bis 2014, als Generalstaatsanwalt 2014 bis 2016 und zuletzt seit März 2019 als Leiter des Justizwesens jahrzehntelang immer wieder eine maßgebliche Rolle bei der strafrechtlichen Verfolgung von Kritikern und Gegnern des »Establishment« gespielt. Ob er wirklich um 1988 bei der irregulären Hinrichtung von mindestens 5.000 politischen Gefangenen eine Rolle gespielt hat, ist allerdings unklar.

Die neue israelische Regierung hofft offenbar, den schlechten Ruf des nächsten iranischen Präsidenten nutzen zu können, um die seit Anfang April geführten Gespräche über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens von 2015 zum Scheitern zu bringen. Die Wahl von Raisi sei »die letzte Chance für die Weltmächte, aufzuwachen, bevor sie zum Atomabkommen zurückkehren, und zu begreifen, mit wem sie es zu tun haben«, sagte Premierminister Naftali Bennett bei der ersten Kabinettssitzung am Sonntag. Israelische Medien zitierten anonyme »Sicherheitsfunktionäre« mit der Ansicht, Israel müsse jetzt seine alten Pläne für Angriffe auf die iranischen Atomanlagen reaktivieren.