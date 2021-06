Homerun für Assange

Henry Nicholls/REUTERS Im Fadenkreuz der US-Regierung: John Shipton auf Kampagnentour für seinen Sohn Julian Assange (London, 8.9.2020)

Der US-Bürgerrechtler Mumia Abu-Jamal schloss im Mai 2019 seine junge Welt-Kolumne »Krieg gegen Assange« zum Fall des Wikileaks-Gründers mit den Worten, Julian Assange habe »großes Lob und unsere solidarische Unterstützung verdient«. Er und sein Wikileaks-Kollektiv seien »objektiv betrachtet Whistleblower«, weil sie sich dazu entschlossen hätten, »das oft verdeckte Handeln von Regierungen überall auf der Welt ans Licht zu bringen«. Assange befindet sich wegen Enthüllungen von US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan seit Jahren im Fadenkreuz der US-Regierung.

Am kommenden Sonnabend wird Abu-Jamal nun seinen Aufruf zur Solidarität selbst in die Tat umsetzen und aus seiner Gefängniszelle an der Veranstaltung »Homerun for Julian« im kalifornischen Oakland mit einem Redebeitrag teilnehmen. Unter dem Slogan »Nicht Journalismus ist kriminell, sondern Kriegsverbrechen sind es« werden die Schriftstellerin Alice Walker und der legendäre Whistleblower Daniel Ellsberg, Enthüller der »Pentagon-Papiere« über den Vietnamkrieg, sprechen. Wie Abu-Jamal wird auch der Linguist Noam Chomsky online zugeschaltet sein.

Die Veranstaltung ist Teil einer Tour, mit der Assanges Vater John Shipton und sein Bruder Gabriel Shipton derzeit durch 16 Städte der USA reisen. Zuvor hatte John Shipton im Mai zusammen mit Assange-Unterstützern sehr erfolgreich eine Solidaritätstour durch zahlreiche Städte Australiens unternommen, dem Heimatland des Wikileaks-Gründers.

Die aktuelle »#HomeRun4Julian«-Tour begann am 6. Juni in Miami, Florida. Bis Ende Juni durchläuft sie mehrere US-Bundesstaaten an der Ost- und Westküste und kehrt über den Mittleren Westen zurück in die Hauptstadt Washington, D. C., wo Assanges Angehörige bereits zum Auftakt der Kampagne mit Aktivisten, Pressevertretern und Kongressabgeordneten zusammentrafen. Es geht ihnen bei allen Gesprächen und Foren vor Ort darum, allgemein »das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Schutzes von Whistleblowern und Journalisten zu schärfen«, so die Shiptons. Konkret fordern sie von Großbritannien, Assange nicht an die USA auszuliefern und den Sohn und Bruder freizulassen, dessen Inhaftierung die Vereinten Nationen seit 2010 als »willkürlich« verurteilen.

Seit der Aufkündigung des Asyls durch die konservative Regierung Ecuadors unter Lenín Moreno im April 2019 sitzt Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wo der inzwischen ernsthaft erkrankte politische Gefangene das Urteil zur Berufung Washingtons gegen die im Januar vom High Court ausgesprochene Ablehnung der Auslieferung an die USA erwartet. Dort drohen Assange 175 Jahre Haft wegen »Spionage«, obwohl er nicht heimlich spioniert hat, sondern Wahrheiten enthüllte, die auch von bürgerlichen Medien in den USA und Europa aufgegriffen wurden.

Die Shiptons versuchen deshalb mit ihrer Tour den öffentlichen Druck auf die Regierung von Joseph Biden und Kamala Harris zu verstärken, ihr Auslieferungsersuchen für den Journalisten zurückzuziehen und die Anklage nach dem »Espionage Act« fallenzulassen. Nach Veranstaltungen in Philadelphia, New York City und Washington, D. C. erklärte Gabriel Shipton gegenüber der Zeitung The Independent aus Columbus, Ohio: »Wir spüren die Dynamik, die hier entsteht, durch die gute Presse, die wir bekommen.« Dazu trage wesentlich die Unterstützung durch die in den jeweiligen Städten bekannten und aktiven Mitwirkenden an ihren Diskussionsforen bei. Die US-Regierung wolle an seinem Bruder »ein Exempel statuieren, um Whistleblower abzuschrecken«, so Shipton, »aber wir spüren den Aufwind und hoffen auf eine Veränderung«.