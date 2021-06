Altmark: Anschlag auf Klimaaktivisten

Seehausen. Ein Unbekannter hat am Freitag abend in Ku-Klux-Klan-Bekleidung mit einer Soft­airwaffe am Bahnhof Seehausen in Sachsen-Anhalt auf Menschen geschossen. In dem Bahnhofsgebäude haben Klimaschutzaktivisten, die gegen einen Weiterbau der »A14« durch die Altmark protestieren und in einem nahegelegenen Waldstück Baumhäuser errichtet haben, ihr Aktionszentrum eingerichtet. Es handelt sich bereits um den dritten Anschlag auf das seit Ende 2020 von Klimaschützern genutzte Gebäude, wozu weitere Angriffe auf die Aktivisten hinzukommen. Mitte Mai waren nach einem Brandanschlag Teile des Gebäudes beschädigt worden, kurz darauf war in es eingebrochen und ein selbstgebauter Sprengsatz gezündet worden. (jW)