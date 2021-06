Große Aufgabe vollbracht

Michael Merz/jW Sergej J. Netschajew (r.), Botschafter der Russischen Föderation, würdigte das Werk von Karin Felix (l.) als »Mahnung an kommende Generationen«

Karin Felix wirkte erleichtert als sie Mitte vergangener Woche auf der Bühne des Spiegelsaals in der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin stand. »19 Jahre hat es gedauert, ich bin froh, das durchgestanden zu haben«, sagte sie. Nun ist es vollbracht: Ihr Buch »Ich war hier. Здесь был …« liegt nun auch in russischer Sprache vor, nachdem es bereits 2018 auf deutsch veröffentlicht worden war. Die übersetzte Ausgabe lag ihr besonders am Herzen: »Damit auch Menschen zum Beispiel aus Wladiwostok nicht erst nach Berlin anreisen müssen, um die Inschriften sowjetischer Soldaten im Reichstagsgebäude studieren zu können.«

Dass eine derartig umfangreiche Forschungstätigkeit rund um die nach der Befreiung vom Faschismus entstandenen Graffitis überhaupt zustande kam, war nicht selbstverständlich. Karin Felix arbeitete seit den 90er Jahren beim Besucherdienst des Bundestages: »Unter den Referenten war ich die einzige, die Russisch lesen konnte«, lässt sie heute wissen. Zwei Jahre lang sei sie an den in den Sandstein geritzten, kyrillischen Buchstaben vorbeigelaufen. Ein »kleiner, unscheinbarer Mann«, der sie damals angesprochen und der sich später als Boris Sapunow, Professor an der Eremitage in St. Petersburg, vorgestellt habe, gab die Initialzündung. Als Student sei Sapunow damals in den Großen Vaterländischen Krieg gezogen, die Begegnung mit ihm veranlasste Felix, ans Werk zu gehen: »Ich habe mich verantwortlich gefühlt für die Inschriften und mich dann Stück für Stück, Millimeter für Millimeter vorgearbeitet«, berichtete sie weiter.

Sergej J. Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, würdigte die russischsprachige Ausgabe des Buchs von Karin Felix. Es sei »Mahnung an die kommenden Generationen«. Eines würden die darin dokumentierten Inschriften besonders verdeutlichen: »Es war das multinationale Sowjetvolk, das den Sieg erkämpft hat.« Gerade im Vorfeld des 80. Jahrestages des Überfalls der Nazitruppen – »am 22. Juni 1941 begann die schrecklichste aller Katastrophen für mein Land«, so Netschajew –, sei es wichtig, an dessen Leistungen zu erinnern. »Die Aussöhnung mit dem deutschen Volk ist ein riesiger Erfolg, wir dürfen nicht zulassen, diesen erodieren zu lassen«, so Netschajew abschließend.

Klaus Ernst (Die Linke) geißelte zur Präsentation des Buches in seiner Rede die Osterweiterung der NATO als Ursache für die verschlechterten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Außerdem waren Pawel Sawalny, Vorsitzender des Ausschusses für Energie der Staatsduma, und Wladimir Schilkin per Video in Berlin zugeschaltet. Auch Schilkin ist Kriegsveteran und hatte 1945 an der Schlacht um Berlin teilgenommen. Mit Freude erinnerte er sich an seinen Besuch im Bundestag 2010 und die Führung durch Karin Felix. Er sei sehr dankbar, dass nun das Buch erschienen sei. Nicht nur für Veteranen sei es von Interesse. »Es ist als Andenken für alle lebenden Generationen und deren Nachkommen wichtig«, sagte Schilkin und forderte: »Lesen Sie es! Und vergessen Sie nicht, dass es in Ihren Händen liegt, den Frieden zu schützen.«