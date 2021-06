Amazon: Verdi ruft zu befristeten Streiks auf

Berlin. Verdi hat Beschäftigte in sieben deutschen Versandzentren des Onlineriesen Amazon dazu aufgerufen, von Montag bis Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Anlass ist die Rabattschlacht des Konzerns beim »Prime Day« am 21. und 22. Juni. »Amazon setzt Millionen für die Werbung ein und macht an den Aktionstagen Milliardenumsätze. Den Kundenansturm müssen die Beschäftigten in den Versandzentren bewältigen und bekommen für die zusätzlich verschärfte Arbeitsbelastung keinen Cent mehr«, wird der Verdi-Verantwortliche für den Einzel- und Versandhandel, Orhan Akman, in der Mitteilung zitiert. (dpa/jW)