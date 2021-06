Union stellt Wahlprogramm vor

Berlin. Mit dem Versprechen von sozialer Sicherheit und behutsamer Erneuerung will sich die Union nach dem Ende der 16jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel den Platz an der Regierungsspitze sichern. Die Chefs von CDU und CSU stellten am Montag in Berlin ein gemeinsames Wahlprogramm vor, mit dem sie den Menschen »Sicherheit und Zusammenhalt im Wandel« geben wollten, wie der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sagte. Die Vorstände der Schwesterparteien billigten das 139seitige Programm einstimmig in einer gemeinsamen Sitzung.(AFP/jW)