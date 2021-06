Verbotsverfahren gegen HDP

Cagla Gurdogan/REUTERS Pressekonferenz der HDP-Führung nach der Erklärung des Verfassungsgerichts über den Verbotsantrag gegen die eigene Partei (Ankara, 21.6.2021)

Das türkische Verfassungsgericht hat das Verbotsverfahren gegen die linke Demokratische Partei der Völker (HDP) zugelassen. Das Gericht nahm am Montag die überarbeitete Klage der Staatsanwaltschaft an, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Der Partei wird darin unter anderem Separatismus vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im März wegen »terroristischer Aktivitäten« einen Verbotsantrag gegen die HDP, die insbesondere unter Kurden verankert ist, beim Verfassungsgericht eingereicht. Dieser musste jedoch »nachgebessert« werden, die Staatsanwaltschaft legte Anfang Juni eine Neufassung vor. Sie strebt mit ihrem Verbotsantrag an, dass die HDP aufgelöst wird.

Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt die Oppositionspartei regelmäßig, der politische Arm der kriminalisierten Arbeiterpartei. Kurdistans (PKK) zu sein. Die HDP weist die Vorwürfe zurück. Bei der Parlamentswahl 2018 hatte die linke Partei knapp sechs Millionen Stimmen erhalten. Die islamisch-faschistische Regierung von Erdogan geht seit Jahren hart gegen sie vor. Viele ihrer Anhänger und Vertreter sitzen im Gefängnis.

Der HDP-Kovorsitzende Mithat Sancar sprach am Montag von einer »politischen Kampagne« gegen seine Partei. Er verwies auf den Angriff auf das HDP-Büro in Izmir am Freitag, bei dem eine Mitarbeiterin getötet wurde. Die Regierung mache die Partei zur Zielscheibe, sagte er. »Das Verbotsverfahren wurde am Ende einer monatelangen politischen Kampagne eröffnet.«

Unterdessen forderte Bundesaußenminister Heiko Maas einen neuen »Flüchtlingsdeal« mit der Türkei. »Wir brauchen ein Update der Migrationszusammenarbeit mit der Türkei«, sagte der SPD-Politiker der Welt (Montag). Die EU habe ein großes Interesse daran, dass das Migrationsabkommen mit Ankara weiterentwickelt und fortgeschrieben werde. »Bei allen Schwierigkeiten, die wir mit der türkischen Regierung haben, muss man anerkennen, dass das Land eine nicht unerhebliche Migrationslast für uns übernommen hat.« Innerhalb des neuen Abkommens müssten der Türkei auch weitere Gelder von der EU zur Verfügung gestellt werden. »Ich will keine Zahlen in die Welt setzen, aber es ist vollkommen klar, dass es ohne Geld nicht gehen wird.« (AFP/dpa/jW)