»Die Polizei tat, als befände sie sich im Krieg«

imago images/Stefan Zeitz Mit der Kettensäge öffneten die Polizeibeamten die Tür der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain (17.6.2021)

Am vergangenen Donnerstag gab es in dem linken Hausprojekt »Rigaer 94« in Berlin-Friedrichshain erneut eine Brandschutzbegehung. Wie kam es dazu?

Der Bezirk hatte zum wiederholten Mal den Brandschutz prüfen lassen. Hintergrund war, dass die Polizei bei einer Hausdurchsuchung meinte, Mängel festgestellt zu haben. In der Folge forderte sie den Bezirk auf, diesem Verdacht nachzugehen. Der hat die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, ein Gutachten beizubringen, das letztes Jahr auch eingereicht wurde. Daraufhin bemängelte der Bezirk, dass der Gutachter nicht öffentlich vereidigt war. Er erließ daraufhin eine Anordnung an den Eigentümer, den Brandschutz zu prüfen.

Die Menschen im Haus schlugen dann vor, der Bezirk solle einfach selbst kommen , was er auch tat. Da gab es immer wieder kleinere Beanstandungen wie in jedem Mietshaus. Die wurden beseitigt, aber das reichte dem Verwaltungsgericht nicht. Es entschied, dass ein anerkannter Gutachter eine vollumfängliche Begehung des Hauses vornehmen soll. Und das ist vergangenen Donnerstag passiert.

Warum reichte dem Gericht die Begutachtung durch den Bezirk nicht aus?

Es hieß, das Vertrauen sei erschüttert, weil der Bezirk so lange keine Prüfung vorgenommen hatte. Der zuständigen Beamtin könne nicht vertraut werden, dass sie das richtig gemacht habe. Eine recht gewagte Argumentation.

Das Oberverwaltungsgericht entschied, dass Anwalt und Gutachter des Eigentümers nicht noch zusätzlich die Räumlichkeiten betreten dürfen. Dennoch verweigerte das Haus den Termin. Warum?

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die ganze Zeit erklärt, dass die prüfenden Personen von Bezirk und Bauaufsicht das Haus betreten können und sehr willkommen sind. Sie haben es aber satt, einer speziellen Behandlung unterzogen zu werden: dass dort eine Militarisierung stattfindet, ein SEK auf dem Dach steht und eine ganze Hundertschaft den Gutachter begleiten soll. Sie haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Beispielsweise hatten die Beamten bei früheren Einsätzen an die Tafel im Gemeinschaftsraum »All Zecken are bastards« geschrieben. Deshalb wollten sie die Polizei nicht im Haus haben. Auf deren Druck hin hat der Ingenieur abgelehnt, allein zu kommen.

Wie lief die Begehung dann ab?

Nachdem die Technische Einheit die beiden Türen geöffnet hatte, war das Objekt umfassend begehbar. Es verlief alles ruhig, und es gab wohl kleinere Mängel.

Was sagen Sie zum Einsatz der Polizei?

Das Ganze ist ein reines Wahlkampftheater, das die SPD federführend durch Innensenator Andreas Geisel inszeniert, um in Konkurrenz mit CDU und AfD um Wählerstimmen im »Law and order«-Milieu zu fischen. Das war ein unnötiges Schauspiel.

Am Anfang war die Polizei sehr aggressiv. Sie hat mit einem martialischen Auftreten bei der Personalstärke als auch bei der verbalen Kommunikation so getan, als befänden sie sich im Krieg. Insgesamt ist es schwer nachvollziehbar, warum jedes Mal ein Großeinsatz mit Hunderten Beamten aus verschiedenen Bundesländern und einem Helikopter, der die ganze Nacht fliegt, durchgeführt wird.

Vor einem Monat sprach der Eigentümer wieder Kündigungen aus. Warum und gegen wen?

Die Kündigungen sind völlig absurd begründet. Der angebliche Rechtsanwalt der Briefkastenfirma, die im Grundbuch eingetragen ist – bei der aber unklar ist, wer dahinter steckt –, hilft dabei, den Marktpreis zu steigern. Das wollen sie mit vorgeschobenen Kündigungen erreichen.

Gibt es Anhaltspunkte, wer der Eigentümer sein könnte?

Der gegnerische Anwalt hat in einem Verfahren ein Gutachten vorgelegt. Hinter fünf Limited-Gesellschaften steht am Ende eine Gesellschaft aus Guernsey, ein englisches Steuerparadies, wo man wirklich gar keine Abgaben zahlt. Deren Beteiligte sind anonym. Das ist Steuerhinterziehung, was die Eigentümer da machen. Das gibt es hundertfach in Berlin, und dafür interessiert sich der Senat nicht.

Wie geht es nun weiter?

Wir warten auf das Protokoll der Begehung. Das Bezirksamt wird es dann prüfen und sehen, welche Mängel behoben werden müssen. In den beiden laufenden Räumungsverfahren vor dem Landgericht müssen wir derzeit abwarten. Bisher gibt es noch keinen Termin.