Lesen bildet

Als Fananwalt bin ich in erster Linie Strafverteidiger. Einen großen Teil der Arbeit nimmt daher das Aktenstudium ein. Man hat dem Gericht, aber insbesondere der Staatsanwaltschaft gegenüber einen Vorteil, wenn man die Akten besser kennt als die anderen. Daher lese ich sie im Zug, am Wochenende auf der Terrasse oder ganz schnöde im Büro. Und zwar gründlich. Wie wichtig das ist, stellte sich etwa heraus, als einmal ein Fußballfan zu mir kam. Er sollte bei einem kleinen Handgemenge im Stadion beteiligt gewesen sein. Die Polizei versuchte die Situation unter Kontrolle zu bringen und filmte auch alles. Es war nicht die allerbeste Idee meines Mandanten, in die Kamera zu schauen und dabei in Richtung »Team Blau« Worte zu rufen, die nicht nur nicht jugendfrei waren – der Kameramann meinte, ein Strafverfahren wegen Beleidigung einleiten zu müssen.

Also beantragte ich schnell Akteneinsicht und begann das Lesen. Der Anklage war zu entnehmen, dass ein Strafantrag gestellt worden war und somit anscheinend alle Voraussetzungen für die Anklage gegeben waren. Nun weiß natürlich jeder Strafverteidiger, dass so ein Strafantrag innerhalb von drei Monaten gestellt werden muss. Da der Mandant vor Ort festgenommen worden war, lief ab diesem Zeitpunkt die Frist ab. In der Zwischenzeit war die Hauptverhandlung anberaumt worden. Ich las also die Akte und stellte fest, dass der Strafantrag erst einige Tage nach Ablauf der Frist gestellt worden war. Entweder hatten Gericht und Staatsanwaltschaft das übersehen, oder die Daten waren gar nicht überprüft worden, Motto: wird schon stimmen.

Kann man alles machen, aber nicht mit einem Strafverteidiger, der Akten genau liest. Ich rief den zuständigen Richter an und wies ihn auf die Rechtslage hin: Er hatte ein Verfahren mit einem Antragsdelikt ohne wirksamen Strafantrag auf dem Tisch. Am Telefon wirkte er nervös, da er es ja auch übersehen hatte, er sicherte mir eine Überprüfung zu. Ein Verfahren wegen Beleidigung ohne wirksamen Strafantrag kann natürlich nicht verhandelt werden, da es ein Verfahrenshindernis gibt. Das Verfahren wurde also eingestellt, die Landeskasse musste außerdem auch meine Verfahrenskosten tragen.

Was sagt uns das? Sofern man Beschuldigter eines Strafverfahrens ist, sollte man immer sein gesetzliches Recht auf Akteneinsicht wahrnehmen. So kommt man nicht nur auf den gleichen Wissensstand wie Gericht und Staatsanwaltschaft, sondern erhält bisweilen auch Ansätze für eine erfolgreiche Gestaltung des Verfahrens. Glücklicher Mandant, glücklicher Verteidiger.

»Sport frei!« vom Fananwalt.