Schweden: Aktionsplan zum Schutz von Frauen

Stockholm. Nachdem es in Schweden binnen weniger Wochen fünf Femizide gegeben hat, will die Regierung in Stockholm mit einem Aktionsplan den Schutz von Frauen verbessern. Der am Mittwoch veröffentlichte 40-Punkte-Plan sieht härtere Strafen für Täter und die Förderung von Programmen zur Prävention vor. »Solange auch nur eine Frau umgebracht oder geschlagen wird, können wir uns nicht zufriedengeben«, sagte die Ministerin für Geschlechtergleichheit, Märta Stenevi. Zu den Maßnahmen gehören härtere Strafen für sogenannte häusliche Gewalt und Vergewaltigung. Für Frauen, die in ihrer Partnerschaft unterdrückt werden, sollen neue Möglichkeiten geschützten Wohnens geschaffen werden. Auch soll es Initiativen geben, Jugendliche vor Missbrauch zu schützen. (AFP/jW)