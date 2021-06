Fed lässt Druck ab

Jim Lo Scalzo/AP/dpa Zinsen anziehen: Der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, plant für die Zukunft

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Währungshüter beließen die Leitzinsen am Mittwoch (Ortszeit) in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent. Auch die konjunkturstützenden Wertpapierkäufe im Wert von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat werden fortgesetzt.

Behördenchef Jerome Powell machte bei einer Pressekonferenz deutlich, dass sich aus den Prognosen der Notenbanker kein fester Zeitplan für Zinserhöhungen ableiten lasse. Auch beim Anleihekaufprogramm gebe es kein klares Timing. Die Fed werde die Märkte so gut und behutsam wie möglich auf Anpassungen vorbereiten. Die Arbeitsmarktzahlen seien noch weit vom Ziel der Vollbeschäftigung entfernt. Rund 7,6 Millionen Erwerbslose sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 hinzugekommen. Mehr als elf Millionen sind derzeit auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. Der Druck auf die Lohnabhängigen wird erhöht: In den 25 von den Republikanern regierten Bundesstaaten, werden staatliche Lebensmittelprogramme nicht verlängert. Den Gouverneuren von Missouri, Alaska, Iowa und Mississippi sind die Zahlungen zu teuer. Dort wurden die regionalen Unterstützungsleistungen am 12. Juni beendet. Die Parteikollegen in den übrigen Staaten lassen die Hilfen bis zum 10. Juli auslaufen. Die Kürzungen werden die Leistungen für etwa 3,9 Millionen Erwerbslose beenden oder empfindlich einschränken. Die von Washington garantierten Bundesmittel aus dem »American Rescue Plan« werden noch bis zum 6. September verlängert.

Allerdings stellten die Notenbanker eine Straffung der Geldpolitik in Aussicht. Die Leitzinsen könnten 2023 zweimal angehoben werden, berichtete die Fed in ihrer Zinsprognose. Voraussetzung dürfte ein kräftiger konjunktureller Aufschwung sein.

Mit ihrer Ankündigung baute die US-Notenbank Druck auf das Zinsniveau in anderen Ländern auf. Noch am Mittwoch abend reagierte die brasilianische Zentralbank mit der Anhebung des Leitzinses um 0,75 Punkte auf 4,25 Prozent. Damit haben die Währungshüter die Zinsen im laufenden Jahr bereits das dritte Mal angehoben. In der Stellungnahme zur Zinsentscheidung machte die Notenbank deutlich, dass eine Verschlechterung der Inflationserwartungen »eine schnellere Reduzierung des geldpolitischen Stimulus« zur Folge haben könnte.

Auch Norwegens Zentralbank wird wahrscheinlich im September die Zinsen erhöhen. Gouverneur Øystein Olsen erklärte am Donnerstag, bis dahin bleibe der Leitzins bei null Prozent, bereits im Dezember könne aber schon eine zweite Erhöhung folgen. Es wäre die erste westliche Industrienation, die aus dem niedrigen Zinsumfeld aussteigen und damit höhere Finanzierungskosten zur Unterstützung der Wirtschaft in Kauf nehmen würde. (dpa/Reuters/jW)