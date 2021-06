Polizeistaat Schweiz

imago images/Andreas Haas Bekommen fortan noch mehr Macht: Schweizer Polizisten am Rande einer Demonstration am vergangenen Sonntag in Zug

Am vergangenen Wochenende wurde in der Schweiz über gleich fünf Gesetzentwürfe abgestimmt. Besonders das Gesetz über »Polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terror« (PMT) hat es dabei in sich. Es sieht unter anderem vor, präventiv eine Meldepflicht über potentielle »Gefährder« zu verhängen, ihnen die Ausreise zu verbieten, Kontaktverbote auszusprechen oder sogar Hausarrest zu erlassen. Dass sich diese Erweiterungen auch auf Minderjährige beziehen, kritisierten Menschenrechtsorganisationen und Linke mehrmals deutlich. Sollte das Gesetz letztlich angenommen werden, könnte die Polizei auch 12jährige wie Terroristen behandeln. Die diffuse Definition des »Terrorismus«-Begriffs wurde bereits im vergangenen Jahr von der UNO kritisiert.

Trotz der Kritik und Mobilisierung gegen die PMT wurde der Entwurf am Sonntag mit einer deutlichen Mehrheit angenommen: 56,6 Prozent der Wähler stimmten dafür. Damit bekommt die Schweiz das schärfste Polizeigesetz in Europa. Die Reaktionen fielen entsprechend deutlich aus. Während Justizministerin Karin Keller-Suter (FDP Schweiz) davon spricht, dass mit den PMT eine »erhöhte Sicherheit« einhergehe, bezeichnet Amnesty International den Vorstoß als »Rechtsbruch«. Im Interview mit dem Basel Express (Juniausgabe) kritisiert Nils Melzer, Schweizer UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte, von nun an könne jeder »zum rechtsgültig verurteilten Straftäter werden«, selbst wenn keine konkrete Gefahr von ihm ausgehe. Es genüge bereits, ein Kontaktverbot zu verletzen. »Präventivmaßnahmen gehören nicht in die Hände der Polizei«, so Melzer weiter.

Für die Linke stellt das Gesetz eine ernstzunehmende Gefahr dar. Politischer Protest oder Kritik an der Regierung kann nun unter dem Vorwand der Vermeidung einer Staatsgefährdung kriminalisiert werden. Bereits eine Unterschriftensammlung könne als Gefahr für die staatliche Ordnung betrachtet werden, warnt daher auch Melzer. Politische Partizipation sei jedoch »Wesenszweck jeder direkten Demokratie und das wichtigste Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger«. Auch Ronja Jansen, Präsidentin der Jungsozialisten Schweiz (Juso), kommentierte in einer Presseerklärung am Abend der Volksabstimmung: »Heute ist ein rabenschwarzer Tag für die Menschenrechte.« Gemeinsam mit den Jungen Grünen, den Jungen Grünliberalen und Menschenrechtsgruppen opponierten sie als sogenanntes aktivistisches Komitee bereits früh gegen die PMT, da die Novelle die Unschuldsvermutung radikal auf den Kopf stelle: »Wehren können sich Betroffene nur, indem sie beweisen, dass sie in Zukunft nie ein Verbrechen begehen. Das ist schlicht unmöglich.« Nach dem Ja zu den PMT gelte es nun, alles daranzusetzen, die Grundrechte vor dem »Willkürparagraphen« und letztlich dem Staat zu verteidigen.

Bereits vor der Abstimmung wurde deutlich, welche Motivation hinter den PMT steckt. Am 26. Mai fanden mehrere Hausdurchsuchungen bei Klimaaktivisten statt, die ein Jahr zuvor dazu aufgerufen hatten, die in der Schweiz geltende Wehrpflicht zu boykottieren: »Wenn ihr aufgerufen werdet, geht nicht hin.« Mehrere vom Justizministerium angeordnete Wohnungsdurchsuchungen im Kanton Waadt machen das Ausmaß der Repression deutlich, die auf politisch in der Alpenrepublik Aktive zukommen wird.