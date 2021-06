Warnung vor schlechter Schwimmausbildung

Düsseldorf. Nach einem tödlichen Badeunfall in Duisburg am Mittwoch hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) davor gewarnt, jüngere Kinder unbeaufsichtigt schwimmen zu lassen. Viele Kommunen hätten über Jahre an überwachten Badezugängen und Schwimmbädern gespart, sagte eine DLRG-Sprecherin am Donnerstag. Insgesamt lasse die Schwimmausbildung sehr zu wünschen übrig.

Eine 17jährige war bei Duisburg im Rhein ertrunken. Zwei weitere 13 und 14 Jahre alte Mädchen werden seit Mittwoch vermisst, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. (dpa/AFP/jW)