Coronavirus: Impfstoff von Curevac wirkt nicht

Berlin. Der Bund hält auch nach dem Rückschlag der Tübinger Biopharmafirma Curevac bei der Entwicklung eines Coronaimpfstoffs an seiner Beteiligung an dem Unternehmen fest. Das erklärte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag. Der Staat war im vergangenen Jahr über die Aufbaubank KfW mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen und hält laut KfW damit einen Anteil von 16 Prozent. Das Unternehmen hatte am Mittwoch abend mitgeteilt, dass sein Impfstoffkandidat in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung erzielt habe. Damit habe er vorgegebene Kriterien nicht erfüllt. (dpa/jW)