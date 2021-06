GDL-Chef: Harte Streiks in den Sommerferien

Düsseldorf. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn drohen nach Angaben der Lokführergewerkschaft GDL längere Streiks als beim bislang letzten großen Arbeitskampf 2015, falls die Bahn aus Sicht der Gewerkschaft kein ausreichendes Angebot vorlegt. »Die Streiks werden härter und länger als in der Vergangenheit«, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag zu t-online.de. »Ich kann Streiks in den Sommerferien nicht ausschließen«, sagte der GDL-Chef. »Das kann nur die Bahn«, fügte er hinzu. »Sie muss ein Angebot auf den Tisch legen, das es verdient, verhandelt zu werden«, forderte Weselsky. »Kommt kein Angebot, gehen wir in den Ausstand, so dass die Kunden der Bahn massive Einschränkungen spüren werden.« (AFP/jW)