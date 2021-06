WDR/Hannes Hubach Zunehmend steigert sich Mia (Victoria Schulz) in den Charakter von »Electric Girl« Kimiko hinein

Der längste Tag

Im Jahr 1944 ist ein Großteil Europas von den Deutschen besetzt. Schon lange fordert die Sowjetunion eine Invasion der westlichen Alliierten. Am 6. Juni stürmen westalliierte Soldaten in einer großangelegten Invasion die Küste der Normandie. Der wohl letzte große Kriegsfilm in Schwarzweiß. Ob hier nun die nachträglich kolorierte Fassung gezeigt wird? Mit praktisch allen Stars, die das damalige US-Kino zu bieten hatte. USA 1962.

Tele 5, 20.15 Uhr

Die Thomas-Crown-Affäre

Der superreiche Lebemann Thomas Crown (Pierce Brosnan) salzt sein Leben, indem er spektakuläre Kunstdiebstähle plant und durchführt. Sein neuestes Projekt ist ein Monet aus dem New Yorker Kunstmuseum. Doch damit erregt er auch die Aufmerksamkeit der Versicherungsagentin Catherine (Rene Russo). Zwischen den beiden entspinnt sich ein neckisches Katz-und-Maus-Spiel. USA 1999.

ZDF Neo, 21.35 Uhr

Monitor

Das Politmagazin diesmal mit dem Thema: Coronapandemie – wer zahlt für die Krise? Außerdem werden die Steuervermeidungstricks von Finanzinvestoren und Großkonzernen beleuchtet.

Das Erste, 21.45 Uhr

Odysso – Wissen im SWR

Landwirtschaft der Zukunft

Systemwechsel in der Landwirtschaft? Ja, muss sein. Wann kommt er? Zuschüsse sollen von EU-Seite nicht mehr nach der Größe der Fläche gezahlt werden, sondern stärker an Umweltschutzauflagen gekoppelt werden. D 2021.

SWR, 22.00 Uhr

Electric Girl

Mia ist überglücklich, als sie vom Regisseur Jakob erfährt, dass sie ausgewählt wurde, der Titelheldin einer japanischen Zeichentrickserie ihre Stimme zu leihen. Mit der Figur der Kimiko fühlt sie sich sofort verbunden. Zudem kommen sich Mia und Jakob immer näher. Doch dann verschwimmen Phantasie und Realität. Künstlerisch interessant, aber nicht völlig überzeugend. D/B 2019.

Arte, 22.40 Uhr

Mein Mann war Nummer 57

Peter Kloeppel über das Schicksal der »Starfighter«-Witwen

Peter Kloeppel wollte mehr über die Opfer und die Hintergründe der »Starfighter«-Abstürze in den 70er Jahren wissen. Er besuchte mit Elke von Hassel die Witwe eines verunglückten Piloten. Die Witwe Gerlind Lantzberg strengte damals eine Sammelklage gegen den Rüstungskonzern Lockheed an, der sich 32 Witwen anschlossen, und erzielte einen Vergleich. D 2015.

RTL, 22.55 Uhr