Nachschlag: Schlaue Inder

EIKON Filmproduktion/rbb/arte Eine immer weiter auf die Spitze getriebene Rationalisierung presst aus dem Milchvieh den letzten Cent Gewinn heraus, bevor es zur Schlachtbank geht ...

Wer erinnert sich noch an die Schulweisheiten aus der alten BRD? Zu ihnen gehörte, dass die Inder doch irgendwie hinter dem Mond lebten – sie plagen sich mit bitterster Armut, gar Hungerkatastrophen, dabei laufen bei ihnen die Kühe frei auf der Straße herum, ohne Furcht, jemals geschlachtet zu werden, ja gar als heilig verehrt. Was aber, wenn es in Wahrheit unendlich schlauer ist, das Rind- und Milchvieh leben zu lassen und sich (zumindest weitgehend) »vegan« zu ernähren – ein Wort, das damals noch kaum jemand gekannt haben dürfte? Andreas Pichler ist ein Insider – in seiner Kindheit und Jugend hat er selbst Kühe auf die Weide getrieben. In seiner Doku »Das System Milch« kommen Bauern, Unternehmer, Wissenschaftler zu Wort und geben einen umfassenden Einblick in die Hölle, die skrupellose Habgier geschaffen hat – zum Schaden nicht nur unserer behörnten Freundinnen und Freunde, sondern des Menschen selbst. Dabei geht es auch anders und besser – Indien macht es vor. (jt)