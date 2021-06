imago/ZUMA Press

Analyse bestätigt

Zu jW vom 7.6.: »Macht und Manipulation«

Mit regem Interesse las ich die Empfehlung zu Michael Lüders’ Buch »Die scheinheilige Supermacht«. Bereits in dem Artikel wurde verdeutlicht, wie weit führende Politiker und andere einflussreiche Kräfte inner- und außerhalb der USA mit ihren Einschätzungen zu diesem Staat von der Realität entfernt sind. Nicht nur deshalb begrüße ich den Gedanken, das Buch für die politische Bildung in den Schulen zu verwenden. Allerdings wird das ein »frommer« Wunsch bleiben. Die Herrschenden in den westlichen Ländern fürchten jede Kritik an den USA. Dabei gibt es eine Vielzahl von Fehlverhalten, die das Bild vom angeblichen »Musterknaben« verblassen lassen würden. Inzwischen habe ich das Buch käuflich erworben. Das Geld dafür war richtig angelegt. Die neuesten Informationen über das jüngste Gipfeltreffen der G7-Staaten bestätigen die Analyse über den Charakter der USA.

Reinhardt Koblischke, Aschersleben

Noch kriegsgeiler

Zu jW vom 21.5.: »Enkelin des Tages: Annalena Baerbock«

Der Rundumschlag gegen die »grüne« Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock riecht mir dann doch zu stark danach, als wolle hier die durch und durch verkommene, korrupte und mafiöse CDU/CSU über möglichst viele Kanäle von ihrem nächsten Dutzend eigener Skandälchen ablenken. Frau Baerbocks Vorschlag, Kurzstreckenflüge zu verbieten, ist in diesem Wahlkampf die erste konkrete Aussage. Ein solches Verbot ist längst überfällig. Es ist notwendig für den Klimaschutz, dient daneben auch dem Lärmschutz und der Reisekultur. (…) Die krasse Geschichtsklitterung, um die es dem Kommentator vor allem geht, ist allerdings heftig. Hätte ich die »Schultern« Joseph Fischers zu erklettern, so zöge ich robuste Bergstiefel an und begänne mit aller Kraft zu strampeln und zu treten: Dieser Wicht ließ 1999 Belgrad, Novi Sad und andere Orte der serbischen Teilrepublik der BR Jugoslawien bombardieren, und weil ihm niemand in den Arm fiel, machte er 2001 in Afghanistan gleich weiter. Allerdings hätten Angela Merkel (CDU) und Edmund Stoiber (CSU) sogar noch im Irak nach Fortsetzung gegiert, was (…) ein wenig für SPD und Grüne sprechen mag. (…)

Bernhard May, Solingen

Falsches Bild

Zu jW vom 14.6.: »Wagenknecht beklagt ›Cancel Culture‹«

Diese Opferinszenierung ist so lächerlich, zumal ja klar ist, dass der Ausschlussantrag praktisch keine Aussichten auf Erfolg hat, aber so kann sich Sahra Wagenknecht immerhin mit bei Rechten beliebten Buzzwörtern wie »Cancel Culture« in die Schlagzeilen drängen, was letztlich ihren Buchverkäufen nutzt. Sie muss ja schließlich auch von irgendwas leben. (…) Dafür muss sie halt alle paar Jahre mal öffentlichkeitswirksam ein (möglichst kontroverses, weil das die Verkaufszahlen pusht) Buch auf den Markt werfen, natürlich – wie immer – mit einem großen Porträt ihrer Person auf dem Cover, denn bei Frau Wagenknecht geht es in erster Linie um die Person und Selbstvermarktung und nicht um Inhalt. Interessanterweise wirft Frau Wagenknecht den sogenannten Lifestylelinken ja vor, dass sie auf die einfachen Arbeiter/Angestellten mit Verachtung herabblicken würden, weil diese angeblich nichts mit den »akademischen«, »abgehobenen« Debatten innerhalb der intellektuellen (wenn man es so nennen will) Linken anfangen können. Dabei spricht es nicht gerade für Frau Wagenknechts Bild des Durchschnittsarbeiters, wenn sie unterstellt, dass Arbeiter alles, was nicht unmittelbar mit Alltag und Überleben zu tun hat, nicht verstehen würden, weil sie Arbeiter offenbar für nicht besonders klug oder intelligent hält.

Ralf Schuster, Gießen

Kein Pardon

Zu jW vom 14.6.: »Allianz gegen Beijing«

Das unterscheidet China geschichtlich vom imperialistischen Westen: Die Chinesen sind in erster Linie immer Händler gewesen, der Westen brachte dagegen seit Jahrhunderten bloß Räuber, Plünderer, Ausbeuter, Sklavenhändler und Mörder hervor. Obwohl das alte China sogar einmal über die größte Segelflotte Welt verfügte, zog es sie nicht zu anderen Kontinenten, um diese zu überfallen, auszuplündern und deren Völker zu versklaven oder auszurotten. Vielmehr wurde die chinesische Bevölkerung in zwei ihr von außen aufgezwungenen perfiden »Opiumkriegen« selber fast völlig zugrunde gerichtet. Der Westen betreibt noch immer seine alte koloniale »Kanonenbootpolitik«; NATO-Chef Jens Stoltenberg steht in der bellizistischen Nachfolge von Wilhelm II.: »Pardon wird nicht gegeben!«

Reinhard Hopp, per E-Mail

Vier Komma neun

Zu jW vom 8.6.: »Linke verjubelt SED-Erbe«

Leider wird das desaströse Abschneiden der Partei Die Linke bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt weder personelle noch inhaltliche Konsequenzen haben. Beides aber wäre notwendig. Mir bleibt es unbegreiflich, dass Eva von Angern noch nicht erklärt hat, ihr Listenplatzmandat nicht annehmen zu wollen. Es bleibt auch völlig unverständlich, wie man nach den Desastern seit zwei Jahren in den Ländern unverdrossen am eingeschlagenen Kurs festhalten kann. Allein der Slogan »Jetzt! Machen wir das Land gerecht!« ist eine Zumutung für jeden halbwegs politisierten Menschen. Was Susanne Hennig-Wellsow angeht, so wäre es gut für die Partei, wenn sie öffentlich möglichst gar nicht (…) in Erscheinung tritt. Die Schuld am Totalversagen den äußeren Umständen zuzuweisen ist nicht nur instinktlos, sondern auch sachlich völlig abwegig. Ganz allgemein tut sie, als ob es darauf ankäme, in möglichst viele Fettnäpfchen mit maximalem Schaden für die Partei zu treten. Wenn die Linkspartei halbwegs erfolgreich die Bundestagswahl überstehen möchte, muss sie jetzt umsteuern und sich auf die Kernthemen Soziales und Friedenspolitik konzentrieren. Alles andere einschließlich Klimapolitik soll und muss unter »ferner liefen« fungieren. Aber das wird die Partei nicht tun. Offensichtlich ist das Ziel »vier Komma neun«.

Reimar Pflanz, Waldsieversdorf