Supermacht im Abstieg

Francisco Seco/AP/dpa Bleiben die USA bei ihrer alten Supermachtsattitüde, sieht die Zukunft schwarz aus ...

Harmonie geht anders. Mehr Vorschusslorbeeren hätten sie kaum erhalten können, die erste Europareise von US-Präsident Joseph Biden und nicht zuletzt auch der EU-USA-Gipfel am Dienstag. Nach all dem Streit und all den Tiefschlägen der Ära Trump nun endlich wieder transatlantische Einigkeit – so lautete vorab die unüberhörbare Parole. Kann man sich in einer Zeit, in der China nicht nur abstrakt aufsteigt, sondern konkret die Union wie auch die Vereinigten Staaten bereits in wenigen Jahren in puncto Wirtschaftskraft wie auch technologischen Fortschritts überholen wird, noch kraft- und profitzehrende Reibereien leisten? Muss man nicht bei allen Differenzen, die sich aus den divergierenden Interessen auf beiden Seiten des Atlantiks ergeben, wenigstens jeden vermeidbaren Zwist, lächerliche Strafzölle etwa, beilegen? Das war die Hoffnung, die Berlin und Brüssel trieb und die einem aus fast jeder Zeitung und von fast jedem Bildschirm entgegenschlug: eine neue, harmonische transatlantische Ära.

Und nun? Größter Erfolg des Dienstaggipfels ist es, dass die Strafzölle im Subventionsstreit um Airbus und Boeing, ohnehin seit Anfang März ausgesetzt, für lange fünf Jahre auf Eis gelegt werden. Der Grund: Beide Luftfahrtkonzerne, durch die Coronakrise schwer getroffen, müssen auf absehbare Zeit gepäppelt werden, um so mehr, als ihnen mit der chinesischen COMAC ein starker Konkurrent erwächst, der ihr ­Duopol eher früher als später brechen wird. Das lässt keinen Raum mehr für Kinkerlitzchen, weder in den USA noch in der EU. Ansonsten gab es keine wirklich ernstzunehmende Annäherung. Die Stahlstrafzölle? Sie bleiben. Die US-Blockade bei der WTO? Nein, kein Zugeständnis. Wird ­Washington mit der EU kooperieren, wenn Brüssel die CO2-Grenzabgabe einführt? Ach was. Eine Aufhebung der US-Exportrestriktionen für Covid-19-Vakzine und vor allem für zentrale Vorprodukte? Wieso denn! Bidens inhaltliche Positionen, räumten manche noch am Dienstag abend offen ein, sind nicht weit von denjenigen seines Amtsvorgängers entfernt.

Wie soll es auch anders sein. »America first« ist schließlich nicht das Motto eines besonders reaktionären Oligarchen: Es ist das Motto einer Supermacht, deren Abstieg begonnen hat und die nun versucht, den Niedergang aufzuhalten – mit allen Mitteln. »Wir sind in einem Wettbewerb um den Sieg im 21. Jahrhundert«, hat Biden vor einigen Tagen konstatiert, »und der Startschuss ist gefallen.« Raum für Zugeständnisse an Verbündete lässt der sich rasch zuspitzende Kampf um die Weltmacht nicht. Alles, was US-Interessen auch nur leicht tangiert, hat auf absehbare Zeit zu unterbleiben. Einigkeit gibt es nur noch in Form des offenen Schulterschlusses gegen China, und zwar nach den Bedingungen der im Abstiegstaumel steckenden Supermacht: Das ist heute die Grundlage des transatlantischen Bündnisses.