Ende der Sklaverei wird US-Feiertag

John Minchillo/AP Photo/dpa Des Endes der Sklaverei am 19. Juni 1865 wird am »Juneteenth« 2020 in New York gedacht

Die vermutlich größte Protestbewegung der jüngeren US-Geschichte, die im vergangenen Jahr landesweit Rassismus anprangerte, kann einen symbolischen Erfolg verbuchen. In den USA soll der Gedenktag »Juneteenth«, der das Ende der Sklaverei markiert, bundesweiter Feiertag werden. Nach der einstimmigen Annahme durch den Senat am Dienstag verabschiedete auch das Repräsentantenhaus am Mittwoch abend (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf mit 415 zu 14 Stimmen. Am Donnerstag nachmittag sollte Präsident Joseph Biden das Gesetz unterzeichnen, wie das Weiße Haus mitteilte.

Jedes Jahr wird in den USA am 19. Juni »Juneteenth« begangen. Die Bezeichnung ist ein Schachtelwort aus den englischen Wörtern für Juni (June) und 19. (nineteenth). An dem Tag wird des Endes der Sklaverei gedacht: Am 19. Juni 1865 – zwei Monate nach der Kapitulation der im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei kämpfenden Südstaatentruppen – hatte ein General der Armee des Nordens in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven verkündet. In dem südlichen Bundesstaat und einigen weiteren ist »Juneteenth« bereits Feiertag. »Dieser Tag erinnert uns an eine Geschichte, die stark durch Brutalität und Ungerechtigkeit befleckt ist, und erinnert uns an unsere Verantwortung, eine Zukunft des Fortschritts für alle aufzubauen«, sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, vor der Abstimmung. Der »Juneteenth« ist damit der zwölfte unter der Bundesgesetzgebung der USA geltende Feiertag – und der erste neue Feiertag dieser Art seit 38 Jahren.

Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs war im vergangenen Jahr zunächst an einem republikanischen Senator gescheitert. Als Grund hatte Ronald Johnson aus dem Bundesstaat Wisconsin Bedenken zu den Kosten angeführt. Seinen Widerstand gab er diese Woche jedoch auf. Da sich die Demokraten durch die Wahlen 2020 das Präsidentenamt und eine knappe Mehrheit im Senat sichern konnten, haben sich die Machtverhältnisse zudem seither verschoben. (dpa/AFP/jW)