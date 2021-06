Gruß von Platini

imago images/ULMER Pressebildagentur Und irgendwo singt Andrea Bocelli: EM-Eröffnungsfeier in Rom (11.6.2021)

Bereits vor dem Auftakt der Europameisterschaft war mächtig Zunder drin. Denn obwohl man bei der UEFA auch bemerkt haben dürfte, dass man sich immer noch in einer Pandemie befindet, sollte das Multimilliardenprojekt durchgezogen werden. Dublin (Irland) und Bilbao (Spanien) wurde kurzerhand zum Verhängnis, dass es je nach Spielort unterschiedliche regionale Gesetzgebungen gibt, die es nicht vorsehen, Zuschauer zuzulassen, und die auch nicht auf Wunsch der UEFA geändert werden. Dublin verlor drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale an St. Petersburg und London, Bilbao wurde durch Sevilla ersetzt. Andere Standorte gaben dem Druck nach, so auch die Stadt München, die 14.000 Zuschauer erlaubte.

Denn: The show must go on. Am Freitag, dem 11. Juni 2021, wohnte die interessierte Weltöffentlichkeit den Eröffnungsfeierlichkeiten bei, bei der es neben allerhand Feuerwerk und Tanzperformances auch ein Sammelsurium an Product placements zu sehen gab. Der Spielball wurde fernsehgerecht auf einem VW-Modellauto zum Mittelkreis gefahren, während im Hintergrund die Werbebande für Qatar Airways flackerte. Für einen würdigen Rahmen sorgten neben Andrea Bocelli, der auf dem Rasen »Nessum dorma« sang und für den vielzitierten Gänsehautmoment verantwortlich war, auch ein fulminanter 3:0-Sieg der italienischen Mannschaft gegen den bis dato Geheimfavoriten Türkei. Die Wundertüte Italien darf sich nun als Titelanwärter sehen.

Der aufgeblähte EM-Modus mit 24 Mannschaften (bei 55 Teilnehmern in der Qualifikation – das wahnwitzige Werk des Ex-UEFA-Chefs Michele Platini) sorgt für Überraschungen im Teilnehmerfeld. Mit Nordmazedonien und Finnland fanden zwei Neulinge zur Euro, und Schottland spielt seit 25 Jahren erstmals wieder bei einem großen Turnier. Dass die Finnen zum ersten EM-Sieg ihrer Verbandsgeschichte kamen, hängt eng mit dem Schicksal des Dänen Christian Eriksen zusammen. Der Spieler von Inter Mailand kollabierte wenige Minuten vor der Halbzeit auf dem Spielfeld. Diagnose: Herzstillstand. Während sich die dänischen Spieler als Sichtschutz um ihren verunglückten Mitspieler plazierten, kämpften die Sanitäter und Teamärzte um Eriksens Leben. Es vergingen lähmende zwanzig Minuten, bevor Eriksen aus dem Stadion ins Krankenhaus transportiert wurde. Die schnelle Hilfe hat ihm das Leben gerettet. Der Schock sitzt nun tief. Die UEFA einigt sich in Absprache mit der Mannschaft darauf, das Spiel fortzusetzen. Wie sich später herausstellte quasi alternativlos – die Vorschläge lauteten: entweder unmittelbar oder am darauffolgenden Sonntag um zwölf Uhr. Das perfekte Schauspiel muss weitergehen, wie damals, nach der Bombenattacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco.

Die dänische Niederlage ausgenommen, konnten sich bisher alle Favoriten durchsetzen. So auch die Belgier, die Russland beim Heimspiel in St. Petersburg mit 3:0 deklassierten. Der größte Aufreger ereignete sich bereits vor der Partie, als die belgische Mannschaft geschlossen auf die Knie ging, um ein Zeichen für die »Black Lives Matter«-Bewegung zu setzen, was den Zuschauern nicht schmeckte. Sie bedachten die Aktion mit einem gellenden Pfeifkonzert. Davon angestachelt, zeigte der Mittelstürmer Romelu Lukaku eine herausragende Leistung und war für zwei der drei Treffer verantwortlich.