Kanadischer Neonazi bekennt sich schuldig

Maryland. Ein kanadischer Exsoldat, der mit einem Terrorplan von Neonazis in Verbindung gebracht wird, bekennt sich in den USA schuldig, wie Vice am Donnerstag berichtete. Patrik Mathews, 27, der illegal in die USA eingereist war, um sich anderen Mitgliedern der Neonaziterrorgruppe anzuschließen, bekannte sich vergangenen Donnerstag vor einem Gericht in Maryland schuldig, Schusswaffen zu besitzen. Im August 2019, nachdem die Polizei begonnen hatte, seine Verbindungen zur Neonazigruppe »The Base« zu untersuchen, verschwand Mathews. Die einzige Spur von ihm war sein Auto, das in der Nähe der kanadisch-US-amerikanischen Grenze zwischen Manitoba und Minnesota zurückgelassen wurde. Ihm und seinem Mitangeklagten Brian Lemley Jr. drohen mehrere Jahrzehnte Gefängnis. (jW)