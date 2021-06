Nachschlag: Fliegende Fahnen

Kay Nietfeld/dpa Was sind das da nur für bunte Streifen im Hintergrund: SPD-Frontmann Olaf Scholz (l.) soll im Kreuzverhör Farbe bekennen ...

Endlich, es ist geschafft. Zwar ist Corona lange nicht vorüber, doch der kleine Biergarten im Park ist geöffnet, und natürlich kann man dort auf dem großen Bildschirm die Fußballeuropameisterschaft verfolgen. Aber noch hat das Hauptspiel des Tages nicht begonnen. Also läuft zunächst die »Tagesschau«, dann die Sendung »Farbe bekennen«, bei der diesmal der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Rede und Antwort stehen soll. Der präsentiert sich als pragmatischer Macher, der die Bekämpfung des Klimawandels schon schaukeln und sich auf keinen Fall auf eine weitere große Koalition des Stillstands einlassen werde. Doch das Interessanteste sind die Farbbänder, die im Hintergrund des Gesprächs eingeblendet werden und manchmal an die niederländische, dann wieder eher an die argentinische oder russische Fahne erinnern. Sie harmonieren auf kuriose Weise mit den italienischen, deutschen und anderen Wimpelchen, von denen der Fernseher umgeben ist. Aber man soll ja nicht auf Äußerlichkeiten achten. (jt)