In der Äquidistanzerei

Kay Nietfeld/dpa Dietmar Bartsch (Die Linke) im Bundestag

Er sei einmal, sagte Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch am Dienstag im DLF-Interview, in einer Partei gewesen, in der gefragt wurde: »Wie hältst Du’s mit dem Frieden?« Man könnte in Zeiten, da die NATO wie stets Hochrüstung und atomare Schnellschüsse beschließt, solch Frage für die Grundlage eines zivilisierten Umgangs unter Menschen halten, nicht so Bartsch. Denn damit seien »keine Diskussionen mehr möglich gewesen«. So war das mit dem Bekenntnisterror in SED und DDR, da fragt der DLF-Moderator nicht nach.

Anlass für Bartschs Reminiszenz war sein Eindruck, heute verlange die Union Bekenntnisse wie einst die SED von seiner jetzigen Partei. Nun heiße es: »Wie hältst Du’s mit der NATO?« Da ließe sich einwenden, dass es zwischen Frieden und »Kriegsbündnis« (so Bartschs Kokandidatin Janine Wissler) vielleicht Unterschiede gibt. Aber der Linke-Fraktionschef hat einfach eine Allergie gegen abverlangte Bekenntnisse, auch wenn er die NATO ähnlich sieht wie seine Kollegin. Ob SED oder CDU/CSU – die wollen alle nur dasselbe. Die »Diktatur«partei führte zwar trotz Diskussionsunmöglichkeit keinen Krieg, die C-Demokraten brachten dafür Bewaffnete schon in mehrere weit entfernte Länder und, da sieht man’s, ohne große Diskussion. Aber selbst der Interviewer verlangt ihm ab: Will die Linke nun die NATO auflösen oder nicht? Oder ist die Forderung verhandelbar? Einen parlamentarischen Fahrensmann bringt so einer jedoch nicht aus der Ruhe: Vor den Wahlen wird nicht verhandelt, aber »in jeder Koalition wird geredet«. Da werde man »sehen, wohin man kommt«.

Wohin kommt man mit der NATO? Die soll zwar, meint Bartsch, umgewandelt werden, aber erst nach den Wahlen. Denn, sagt der Mann, es gibt zwar viele Kriege auf der Welt, aber dabei »kein Gut und Böse«. Auch Russland habe »das Regelwerk« gebrochen. Wenn das so ist, hat die NATO eine Chance verdient, denn das heißt: »Alle sind schuld.« Der Satz erspart seit jeher die Unterscheidung von Kriegsurheber und Verteidiger und überhaupt die von Ursache und Wirkung. Wenn die NATO mehr als eine Billion US-Dollar im Jahr fürs Militär ausgibt und Russland um die 60 Milliarden – sieht jeder: Das ist dasselbe, ungefähr wie das Bekenntnis zum Frieden und das zur NATO identisch sind. Vornehm heißt das Äquidistanz. Die gehörte übrigens im Bekenntnisterror der DDR in den 80er Jahren zur Folklore der von den Kirchen und der BRD gesponserten, aber »unabhängigen« Friedensbewegung. Die bekannte sich dann zum großen Teil 1990 zur NATO. Sie wusste, wohin man mit Äquidistanz zu kommen hat.