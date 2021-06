Hoffnung auf Dialog

MALLUS/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons , Eingesperrte Demokratie: Aktion im Rahmen der Demonstration »Wir sind Republik« am 11. November 2017 in Barcelona

Spaniens Vizeregierungschefin Carmen Calvo vom sozialdemokratischen PSOE hat am Dienstag angekündigt, dass der Ministerrat »nächste oder übernächste Woche« über eine mögliche Begnadigung der inhaftierten katalanischen Politiker entscheiden werde. Die Frage besitze eine »sehr große politische Relevanz«, werde jedoch nach einem standardisierten Protokoll bearbeitet. Die fraglichen zwölf Politiker waren 2019 wegen der Durchführung eines von Madrid für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums zwei Jahre zuvor verurteilt worden. Ihre Strafen betragen zwischen neun und 13 Jahren.

Im Hintergrund der Entscheidung steht die Frage um die Zukunft des abgebrochenen politischen Dialogs mit der katalanischen Regierung. Mittlerweile hat sich der neue Präsident Kataloniens, Pere Aragonès, dazu bereit erklärt, sich mit dem Chef der Madrider Koalitionsregierung, Pedro Sánchez, zu treffen. Noch im Laufe dieses Monats soll es zu einer ersten Begegnung in der Hauptstadt kommen, was auch Sánchez’ Koalitionspartner, das Linksbündnis Unidas Podemos, befürwortet. Allerdings machte in den vergangenen Tagen die Nachricht die Runde, eine kleine Gruppe von Persönlichkeiten, die der Vereinigten Linken – selbst Teil von Unidas Podemos – nahestehen, habe eine »antinationalistische« Strömung ins Leben gerufen. Deren Ziel bestehe darin, die ­Verhandlungen mit den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern abzubrechen.

Rechte Nutznießer

Wie mehrere zuletzt veröffentlichte Meinungsumfragen andeuten, steht auch eine Mehrheit der Spanier der Begnadigung der Politiker mindestens kritisch gegenüber. Das versucht die politische Rechte des Landes für sich zu nutzen. Am Sonntag demonstrierten auf der Plaza de Colón in Madrid die postfranquistische Volkspartei (PP), die rechtsliberalen Ciudadanos und die Faschisten von Vox gegen die möglichen Begnadigungen. Nach Polizeiangaben 126.000 Kundgebungsteilnehmer forderten dabei den Rücktritt der Koalitionsregierung von PSOE und Unidas Podemos. Dabei warf die Regierungschefin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), die Frage in den Raum, ob der König, der als Staatsoberhaupt formal das letzte Wort hat, eine mögliche Begnadigung unterzeichnen müsse.

König schweigt

Allerdings müsste selbst die neue PP-Hoffnungsträgerin wissen, dass laut den Artikeln 62 und 64 der spanischen Verfassung die Zentralregierung für einen solchen Schritt verantwortlich ist. Dementsprechend urteilte der Vorsitzende der Fraktion von Unidas Podemos im Parlament, Jaume Asens, am Montag gegenüber Radio Nacional Española: »Der schlimmste Feind des Königs ist die Rechte selbst.« Díaz Ayuso habe den Monarchen Felipe VI. mit ihrer Rede »in eine sehr schwere Lage gebracht, denn wenn er unterschreibt, wird er für viele ein Verräter sein, ein Komplize«. Sollte er sich aber weigern, seine Unterschrift unter einen möglichen Begnadigungsbescheid zu setzen, wäre er gezwungen abzudanken, da ein solcher Schritt klar verfassungsfeindlich wäre.

Felipe VI., der am Montag vom Regierungschef von Andalusien, Juan Manuel Moreno Bonilla vom PP, die »Ehrenmedaille« der Region verliehen bekam, äußerte sich bislang nicht zur möglichen Begnadigung der katalanischen Politiker. Die Auszeichnung kann jedoch als direkte Anspielung auf die Debatte verstanden werden, wird sie doch mit dem »vorbildlichen Einsatz« des Monarchen »für die Einheit Spaniens« begründet. In seiner Dankesrede erklärte der König sodann auch, gerade »in einem Kontext wie diesem« stellten »Andalusien und seine Bürger« einen wichtigen Referenzpunkt dar.