CDU will Abschläge bei früherer Rente

Berlin. Die CDU plant einem Bericht zufolge eine Rentenreform, die höhere Abschläge beim vorzeitigen Gang in den Ruhestand vorsieht. Wer dagegen über das derzeitige Renteneintrittsalter von 67 Jahren hinaus arbeite, solle mehr Rente bekommen, berichtete Bild am Dienstag aus dem Entwurf für das vom Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet geplante Wahlprogramm. Kritik an den Rentenplänen kam von der Partei Die Linke. »Laschets Rentenreform sorgt dafür, dass Menschen in schweren Berufen noch weniger Rente bekommen«, erklärte Parteikochefin Susanne Hennig-Wellsow am Dienstag. (AFP/jW)