Mehr als höhere Löhne

imago images/Jochen Eckel Die GDL will längst nicht mehr nur Lokführer organisieren, sondern auch Zugbegleiter und Werkstattpersonal (Berlin, 27.5.2020)

Der letzte große Streik der Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer (GDL) ist zwar schon sechs Jahre her. Doch wenn die GDL Arbeitsniederlegungen ankündigt, erwarten Bahnreisende immer noch einen lange anhaltenden Stillstand. Am Dienstag veröffentlichte die Gewerkschaft einen Brief, den sie vergangenen Freitag an den Unternehmerverband »Move«, der für die Deutsche Bahn AG (DB) die Tarifverhandlungen führt, gesendet hatte. Darin bekräftigte sie die Streikankündigung vom 8. Juni und legte dar, warum die Gespräche mit der Kapitalseite scheitern mussten.

Obwohl die Gewerkschaft einen Teil ihrer Forderungen zurückgenommen hatte, heißt es in dem Schreiben, stellte der Unternehmerverband »inakzeptable Vorbedingungen und Gegenforderungen« auf. Demzufolge sollten die Beschäftigten einen »Solidarbeitrag« aufgrund coronabedingter Einbußen leisten. Außerdem sei zur Bedingung gemacht worden, Teile des Bundesrahmentarifvertrags für das Zugpersonal zu streichen. Das Unternehmen habe ein Budget vorgegeben und von der Gewerkschaft verlangt, die eigenen Forderungen daran anzupassen. Zu guter Letzt warf die GDL dem Unternehmerverband eine Verzögerungstaktik vor.

Wann gestreikt wird, ist noch offen. Wenn gestreikt wird, wird es um mehr als um Lohnerhöhungen gehen. »Wir müssen aufpassen, dass es kein politischer Streik wird«, sagte GDL-Sprecher Stefan Mousiol am Dienstag gegenüber jW. Aber natürlich gehe es auch um den Einflussbereich der Gewerkschaft. Denn handelt die GDL mit »Move« einen Tarifvertrag erfolgreich aus, würde dieser mit dem von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im letzten Jahr erzielten konkurrieren. Nach dem Tarifeinheitsgesetz (TEG), das 2015 beschlossen wurde und die DB seit diesem Jahr anwendet, würde der Vertrag der Gewerkschaft gelten, die im Betrieb die meisten Mitglieder hat.

Die DB hatte bereits notariell feststellen lassen, in welchen ihrer 300 Betriebe die GDL und in welchen die EVG mehr Mitglieder hat. Das Ergebnis: Nur in 16 Fällen kann die GDL die Mehrheit beanspruchen. Gegen diese Feststellungen hat sie mittlerweile 13 Verfahren angeschoben. Drei Anträge der Lokführergewerkschaft, in der sie Festlegungen angriff, wonach die Tarifverträge ihrer Organisation teilweise nicht angewendet werden, wies das Arbeitsgericht Frankfurt am Main kürzlich zurück.

Am gestrigen Dienstag verhandelte das Arbeitsgericht Berlin eine entsprechende Eingabe der Gewerkschaft. Demnach soll »Move« verpflichtet werden, auf die Unternehmen der DB einzuwirken, »die mit der GDL abgeschlossenen Tarifverträge auf Mitglieder der GDL anzuwenden«. Zur Begründung macht die GDL geltend, Paragraph 4 a des Tarifvertragsgesetzes, der die Tarifeinheit regelt, könne nicht zur Anwendung kommen. Die Regelung sei verfassungs- und europarechtswidrig, zudem seien die Voraussetzungen einer Anwendung nicht gegeben.

Zum Hintergrund: Im Mai 2015 wurde ein Vertrag geschlossen, der vorsah, dass sowohl Tarifverträge der EVG als auch der GDL gültig sind. Dieser lief Ende letzten Jahres aus. Eine Neuauflage dieser Übereinkunft wäre aus Sicht der Deutschen Bahn möglich, wie eine Sprecherin am Dienstag auf jW-Anfrage bekräftigte: Das TEG könne nur durch eine Regelung aller Beteiligten außer Kraft gesetzt werden. Die Deutsche Bahn sei dazu weiterhin bereit und »an einer friedlichen Koexistenz von GDL und EVG interessiert«. Das jedoch scheint weiterhin unrealistisch zu sein. Wie GDL-Sprecher Mousiol mitteilte, ist seine Organisation weiterhin nicht bereit, gemeinsam mit der EVG eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Auch die EVG teilte auf Nachfrage nichts gegenteiliges mit (siehe auch jW vom 27. Februar). Darauf kann sich die Deutsche Bahn ausruhen. Sie habe »beide Gewerkschaften gebeten, untereinander die Basis für gemeinsame Gespräche zu schaffen«, so die DB-Sprecherin. Solange keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, sei der Konzern gesetzlich verpflichtet, das TEG anzuwenden.