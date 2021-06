Inflation in BRD bei 2,5 Prozent

Wiesbaden. Die Teuerung in Deutschland hat mit 2,5 Prozent den höchsten Stand seit fast zehn Jahren erreicht. Im Mai heizten vor allem steigende Energiepreise die Inflation an, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigte. Energie verteuerte sich nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde binnen Jahresfrist um zehn Prozent. Ein Grund für diese überdurchschnittliche Steigerung ist ein sogenannter Basiseffekt: Vor einem Jahr waren die Rohölpreise mit Ausbruch der Coronakrise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt zeitweise eingebrochen. Zudem sind in Deutschland seit Januar 25 Euro Abgabe je Tonne Kohlendioxid fällig. (dpa/jW)