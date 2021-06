Bundeswehr-Einheit KSK bleibt bestehen

Berlin. Die in die Kritik geratene Bundeswehr-Eliteeinheit »Kommando Spezialkräfte« (KSK) bleibt bestehen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teilte dies am Dienstag den Obleuten des Verteidigungsausschusses im Bundestag mit, wie ihr Ministerium erklärte. Das KSK war vor allem durch eine Reihe extrem rechter Vorfälle in die Schlagzeilen geraten. Der Kommandeur des letzten deutschen Einsatzkontingents am Hindukusch, Brigadegeneral Ansgar Meyer, übernimmt nach dem Abzug vom 1. September an die Führung des KSK. (AFP/dpa/jW)