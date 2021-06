Vor Wimbledon

Nottingham/Stuttgart. Während der zweiten Woche der French Open in Paris hat andernorts bereits die Rasentennissaison begonnen. Beim WTA 250 in Nottingham schlug im Finale am Sonntag die an eins gesetzte Johanna Konta die Chinesin Zhang Shuai mit 6:2, 6:1. Beim ATP 250 in Stuttgart gewann Marin Cilic das Finale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6, 6:3. Weitere Vorbereitungsturniere sind in dieser Woche angesetzt. Das ATP 500 in Halle (Westfalen) mit der traditionellen Teilnahme von Roger Federer sowie das ATP 500 im Londoner Queen’s Club mit dem angekündigten Comeback von Andy Murray. Zum ersten Mal findet das WTA 500 in Berlin statt. Bei seinem Debüt leidet das neugeschaffene Turnier noch an der Verletzungsliste der French Open. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty sagte ihre Teilnahme genauso ab wie Naomi Osaka und Petra Kvitova. (jW)