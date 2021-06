Tarifabschluss bei den deutschen Seehäfen

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Zentralverband der Deutschen Seehäfen (ZDS) haben am vergangenen Mittwoch in Bremen ein Tarifergebnis für die rund 11.000 Beschäftigten in den deutschen Seehäfen erzielt. Im Volumen bedeute das Tarifergebnis eine Grundlohnerhöhung von bis zu 3,3 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Dieser Abschluss komme »allen Hafenbeschäftigten in allen Branchenarten zugute«, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth vergangenen Donnerstag. Es sei gelungen, den Flächentarifvertrag zu erhalten und dabei eine »dauerhafte Erhöhung aller Löhne im gesamten Tarifbereich zu erzielen«. Dies »wurde maßgeblich durch den starken Rückhalt unserer Mitglieder ermöglicht«, so Schwiegershausen-Güth. Die Verdi-Bundestarifkommission hat dem Ergebnis bereits zugestimmt. (jW)