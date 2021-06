Die nächste Ungereimtheit

Michael Gottschalk/imago/photothek »Wurstigkeit« oder »handwerkliche Fehler«: Grünen-Politiker von Notz über die BKA-Ermittlungen (Polizisten einen Tag nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, 20.12.2016)

Ein ernstzunehmender Vorwurf für sogenannte Sicherheitsbehörden: »Mangelnden Aufklärungswillen« im Fall Anis Amri attestierten die Obleute von Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP erst am Freitag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss »Breitscheidplatz«. Am Montag dann wurden Recherchen des Nachrichtenportals RBB 24 veröffentlicht, die dieser Kritik neue Nahrung geben. Demnach hat es in den Ermittlungen nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, der zwölf Menschenleben forderte, eine Ermittlungspanne beim Bundeskriminalamt (BKA) gegeben. Die Ermittler hätten zwei Rufnummern nicht identifizieren können, die auf die Spur von Hintermännern oder Komplizen hätten führen können – und das, obwohl eine solche Identifizierung durchaus möglich gewesen wäre.

Nach Darstellung von RBB 24 hatte ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Tag nach dem Anschlag eine Massenabfrage von Mobilfunkdaten angeordnet. Auf dieser Grundlage seien die Funkzellen entlang der Fahrstrecke des Lkw, den Amri gekapert und für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt genutzt hatte, ausgewertet worden. Von Zehntausenden abgerufenen Daten seien am Ende 18 Nummern übriggeblieben, bei denen zeitliche und räumliche Überschneidungen mit den bereits bekannten Bewegungsprofilen des Attentäters vorgelegen hätten. Im Februar 2017 habe das BKA das Ergebnis einer Auswertung der Nummern vorgelegt, laut der 16 Anschlussinhaber identifiziert werden konnten, die alle keinen Bezug zur Tat hatten.

Zwei Nummern hätten die Ermittler aber nicht zuordnen können, heißt es im Beitrag weiter: eine mit russischer Vorwahl und die Zahlenfolge 00882393261195090. Die BKA-Ermittler seien zu dem Ergebnis gelangt, dass es sich bei der zweiten Nummer wohl um ein Satellitentelefon handele – und zwar durch eine Eingabe bei der frei zugänglichen Ratgeberplattform Helpster. Dort hätten die Beamten nach der Vorwahl 0088 gesucht und zur Antwort bekommen, dies sei eine Vorwahl von Satellitentelefon-Netzbetreibern. Laut den Recherchen von RBB 24 gibt es die Vorwahl 0088 aber gar nicht, die Vorwahl bei der fraglichen Nummer sei tatsächlich 0088239 – eine Nummer, die zu in Autos eingebauten Satellitentelefonen gehöre.

Die RBB-Reporter verfolgten mit Hilfe eines Experten noch eine weitere Spur – die sogenannte IMEI-Nummer des betreffenden Kommunikationsgerätes. Mit dieser Nummer konnten sie das Fahrzeug ausfindig machen, aus dem telefoniert wurde, einen BMW. Warum es dem BKA nicht gelungen sei, dieses Fahrzeug und damit auch den Halter ausfindig zu machen, heißt es in dem Beitrag, sei völlig unklar. Nachfragen zu den Recherchen hätten weder Generalbundesanwaltschaft noch Bundesinnenministerium oder BKA beantwortet. RBB 24 zitierte am Montag den grünen Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz mit den Worten, er sei sich nicht sicher, ob es sich in diesem Fall nur um »Wurstigkeit« oder um »handwerkliche Fehler« handele. Das Ergebnis passe für ihn aber ins Bild. Von Notz wirft den Sicherheitsbehörden seit längerem vor, dem Verdacht, dass Amri Mittäter hatte, nicht nachzugehen.

Dass Anis Amri sich in islamistischen Netzwerken bewegte und im Ausland einen Mentor aus den Reihen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hatte, gilt tatsächlich als erwiesen (siehe jW vom 19.12.20). Amris Telegram-Chat-Partner »Moumou1« soll sich in Libyen aufgehalten haben. Für Amris zentrale Beteiligung gibt es ausreichend Belege, so eindeutige Fingerspuren an der Außentür des Lkw und Videoaufnahmen, die ihn nur Minuten nach dem Anschlag in einer nahegelegenen Unterführung zeigen. Es gibt allerdings nach wie vor Zweifel daran, dass Amri vor dem Anschlag mit der Leiche des Lkw-Fahrers, den er erschossen hatte, allein im Führerhaus saß. Stutzig machte zudem die übereilte Abschiebung seines Freundes Bilel Ben Ammar im Februar 2017 – zu einem Zeitpunkt, als weder dessen Mobiltelefon ausgewertet noch geklärt war, wo er sich an den zehn Tagen nach dem Anschlag aufgehalten hatte. Dieser Ben Ammar kommt als Mittäter, Helfer oder zumindest Mitwisser des Anschlags vom Dezember 2016 weiterhin in Betracht.