Mehr Atomwaffen einsatzbereit

Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa In Verteidigungsbereitschaft: Interkontinentalraketentest in Plesezk im Nordwesten Russlands (9.12.2020)

Trotz eines kontinuierlichen Abbaus der Atomwaffenarsenale seit dem Kalten Krieg ist der Trend im Jahr 2020 ins Stocken geraten. Zwar sank die Zahl der Atomsprengköpfe innerhalb eines Jahres weltweit von 13.400 auf 13.080, jedoch wurden mehr derartige Waffen in Einsatzbereitschaft versetzt, wie das schwedische Friedensforschungsinstitut in Stockholm (SIPRI) am Montag mitteilte. Die Zahl der einsatzbereiten nuklearen Sprengköpfe stieg demnach von 3.720 im vergangenen Jahr auf 3.825. Etwa 2.000 davon seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, die meisten davon in den USA und Russland.

Während Washington und Moskau ihre Atomwaffenbestände insgesamt weiter reduzierten, indem sie ausgemusterte Sprengköpfe abbauten, hatten beide Anfang 2021 schätzungsweise rund 50 einsatzfähige nukleare Sprengköpfe mehr als ein Jahr zuvor, erklärte SIPRI. Russland stockte sein militärisches Atomwaffenarsenal insgesamt um etwa 180 Sprengköpfe auf, vor allem aufgrund der Stationierung von weiteren landgestützten Interkontinentalraketen und seegestützten ballistischen Raketen mit mehreren Sprengköpfen. Beide Staaten blieben innerhalb der im »New-Start«-Abrüstungsvertrag festgelegten Grenzen für ihre Atomstreitkräfte. Das Abkommen, das erst im Februar verlängert wurde, sieht keine Begrenzung der Gesamtbestände an atomaren Sprengköpfen vor.

Nicht nur die USA und Russland bauen auf ihre Atomwaffenarsenale, auch die anderen Atommächte investieren in ihre nuklearen Fähigkeiten und planen, entwickeln oder stationieren bereits neue Waffensysteme. So machte Großbritannien demnach seine Politik der Reduzierung des Atomwaffenarsenals rückgängig und erhöhte die geplante Obergrenze für Atomwaffen von 180 auf 260. China befindet sich ebenfalls inmitten einer bedeutenden Modernisierung und Erweiterung seines Atomwaffeninventars, und auch Indien und Pakistan sind offensichtlich dabei, ihre Atomwaffenarsenale zu erweitern. Nordkorea baut sein militärisches Atomprogramm als zentrales Element seiner nationalen Sicherheitsstrategie weiter aus. (AFP/jW)