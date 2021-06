Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch »Die deutsche ­Sprache ist ein Witz« von ­Ulf Annel, erschienen im ­Rhino-Verlag.

Das Buch »Der Gefangene«, einen Roman von Omar Shahid Hamid, veröffentlicht im Draupadi-Verlag, haben gewonnen: Gabi Doering aus Berlin und Berend Buscher aus Westoverledingen.