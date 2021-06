Häuser auf Sand gebaut

Stefan Boness/IPON In den Himmel ragen die Gewinnaussichten der Immobilienhaie in Berlin

Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Vor allem der aufgeblähte Immobiliensektor in den Großstädten ist geeignet, kriminell erwirtschaftetes Geld in den legalen Kreislauf zu überführen. Hierzulande können Häuser anonym gekauft und mit Bargeld aus dem Koffer bezahlt werden. Die Meldepflichten für Notare und Anwälte sind lax, die Kontrollbehörden unterausgestattet. Zudem bietet der Wohnungsmarkt herausragende Möglichkeiten, ganz legal Steuerzahlungen zu vermeiden. Etwa durch den sogenannten Zinstrick.

Das Modell ist einfach und offenbar politisch abgesichert, wie eine Reportage des ARD-Magazins »Monitor« zeigt, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde. Hinter dem Zinstrick steckt nämlich eine Regulierungslücke, die es Konzernen ermöglicht, Gewinne in Steueroasen wie die Cayman-Inseln, die Jungferninseln oder Gibraltar zu verlagern. Bei Wohnungsunternehmen geht das so: Eine Muttergesellschaft in einer Steueroase, die keinerlei Steuern auf Zinseinnahmen erhebt, verleiht Geld an ein Tochterunternehmen, das in der BRD Grundstücke und Häuser besitzt – und zwar zu Zinsen weit über dem Marktwert. Die Zinszahlungen verringern den Gewinn – und damit die Steuerlast – der Tochter in Deutschland und vergrößern entsprechend jenen der Mutter im Steuerparadies.

Die Möglichkeiten der Geldwäsche und des legalen Steuerbetrugs gehören zu den Gründen, warum in Städten wie Berlin immer mehr Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Gerade der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist längst zum Paradies für zwielichtige Investoren geworden. Vergangenes Jahr hatte eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung gezeigt, dass in 31 Prozent der Fälle die Besitzer einer Immobilie nicht über das Grundbuch ermittelbar sind. Die offiziellen Eigentümer tragen Namen wie Magenta Properties S. à. r. l. oder Berlin Project-1 Property III S. à. r. l. Dahinter stecken komplexe Firmenkonstrukte, deren Spuren häufig in karibischen Steueroasen versanden.

Dabei gibt es durchaus Regeln, die darauf abzielen, Gewinnverlagerungen in Steueroasen zu erschweren. Beispielsweise die sogenannte Zinsschranke. Demnach dürfen Zinszahlungen über drei Millionen Euro nur teilweise steuerlich geltend gemacht werden. Diese Regel »sollte eigentlich das Problem lösen. Sie kann aber leicht umgangen werden«, erklärte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, am Freitag gegenüber jW. Beispielsweise können große Unternehmen in mehrere Einheiten aufgespalten werden, so dass letztlich jede dieser Einheiten Zinskosten bis zu drei Millionen absetzen darf.

Schick fordert daher »zusätzliche Regeln, beziehungsweise einen anderen Ansatz«. Diskutiert wird derzeit etwa die Einführung einer Regel, nach der als Maßstab für den steuerlich absetzbaren Zins immer der Satz herangezogen wird, zu dem sich das Unternehmen Geld bei der Bank leihen könnte. Eine solche Regel »stärkt die Finanzverwaltung im Streit um die internen Verrechnungszinsen, um das sogenannte Fremdvergleichsprinzip durchzusetzen«, so Schick. Es gälte dann eine vom Unternehmen widerlegbare Vermutung, die sich an den Kapitalmarktzinsen orientiert. »Das Unternehmen müsste dann begründen, warum es deutlich höhere Zinsen intern zahlt.«

Doch effektive Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung sind hierzulande politisch schwer durchsetzbar: Wie »Monitor« weiter berichtete, war eine solche Neuregelung bereits in einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums enthalten, scheiterte aber an einer Intervention der Unionsfraktion im Bundestag. Ein weiterer Vorstoß des Bundesrates wurde ebenfalls aus den Reihen der CDU/CSU blockiert. Allzu kämpferisch scheint jedoch auch das SPD-geführte Finanzministerium in der Sache nicht zu sein. Entsprechende Änderungen »sollten idealerweise international abgestimmt werden«, hieß es auf »Monitor«-Anfrage, wie so oft, wenn eine Ausrede für politisches Nichtstun auf der nationalen Ebene gebraucht wird. Nun muss der Bundesrat entscheiden, ob er das Gesetz mit der Lücke durchwinkt oder den Vermittlungsausschuss einschaltet.

Bleibt die Lücke aufgrund politischer Schützenhilfe bestehen, wäre das nicht nur für dubiose Investoren auf dem Berliner Wohnungsmarkt eine gute Nachricht. Denn das »Problem besteht generell, also auch in anderen Städten und anderen Branchen«, so Schick auf jW-Nachfrage. Der jährliche Schaden für den Fiskus liegt nach Schätzungen des Netzwerks Steuergerechtigkeit bei fünf bis sieben Milliarden Euro.