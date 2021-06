WFP: Millionen droht Hungersnot

Genf. Konflikte, Gewalt, Klimawandel und Corona: Immer mehr Menschen rutschen in verheerende Armut ab. 41 Millionen droht nach UN-Schätzungen eine Hungersnot, wie das Welternährungsprogramm (WFP) am Freitag in Genf berichtete. Anfang des Jahres lag diese Zahl bei 34 Millionen. Die Organisation benötigt in diesem Jahr insgesamt 15 Milliarden US-Dollar (knapp 13 Milliarden Euro), um weltweit 139 Millionen Menschen mit überlebenswichtigen Nahrungsmitteln versorgen zu können. Ein Drittel davon sei jetzt dringend nötig, um Hungersnöte abzuwenden. (dpa/jW)