ELN: Nicht an Anschlag in Kolumbien beteiligt

Cúcuta. Zwei Tage nach einem Bombenanschlag auf einen Militärstützpunkt im Osten Kolumbiens hat die linke Guerillaorganisation ELN eine Verwicklung in den Angriff bestritten. »Wir erlauben uns mitzuteilen, dass keine Einheit der Nationalen Befreiungsarmee etwas mit der Attacke auf die 30. Brigade in Cúcuta am 15. Juni zu tun hatte«, hieß es in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Video der Rebellen. Am Dienstag war auf der Militärbasis in Cúcuta eine Autobombe explodiert. 36 Menschen wurden verletzt. (dpa/jW)