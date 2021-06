Sicherheitsfaktor Personal

Daniel Reinhardt/dpa Lufthansa will bei Wartungsarbeiten sparen: Arbeit am Triebwerk in einer Werkstatt von Lufthansa-Technik in Hamburg (21.3.2019)

Bestechende Logik: Auf die Frage, ob die Bundesregierung nicht intervenieren sollte, wenn Lufthansa trotz staatlicher Milliardenhilfen Stellen streicht, verwies Andreas Scheuer (CSU) auf die wirtschaftliche Ordnung. In Deutschland gebe es eine »soziale Marktwirtschaft« und »keine Staatswirtschaft«, sagte der Bundesverkehrsminister am Freitag im ZDF-»Morgenmagazin« kurz vor Beginn der »Nationalen Luftfahrtkonferenz«. Aber natürlich müssten »auch die Luftverkehrswirtschaft und die Airlines sich weiterentwickeln«. Das sei angesichts eingebrochener Passagierzahlen während der Coronakrise ganz klar.

Was ist damit gemeint? »Grünes, sauberes Fliegen« und »Flottenerneuerung«, internationale Regeln für die Luftfahrt, »angeregt durch Innovationen made in Germany«. So könne Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein. Und das, so Scheuer, würde am Ende auch den Beschäftigten zugute kommen. Bei der zweiten von der Bundesregierung organisierten nationalen Luftfahrtkonferenz standen folglich Klimaschutz und die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtbranche im Fokus.

Personalmangel abzusehen

Die Beschäftigten sehen das anders: Der Personalmangel, der aktuell im Hotel- und Gaststättengewerbe beklagt wird, könne im Herbst auch der Luftfahrt drohen, sagte ein Betriebsrat der Lufthansa Technik am Freitag gegenüber jW. »Vorausgesetzt es gibt keine vierte Coronawelle«, ergänzte der für Luftfahrt in der Region Berlin-Brandenburg zuständige Verdi-Sekretär Enrico Rümker. Die radikalen Stellenstreichungen seien daher auch aus Sicherheitsgründen unverantwortlich. Einer aktuellen Umfrage von Verdi und der Europäischen Transportarbeiterföderation zufolge hätten seit Pandemiebeginn bereits 16 Prozent der Beschäftigten den Luftverkehr verlassen.

Etwa 150 Beschäftigte der Lufthansa Technik und anderer Bereiche demonstrierten am Freitag am Rande der Luftfahrtkonferenz am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) gegen die drohenden Stellenstreichungen bei der Flugzeugwartung der Lufthansa. Die Geschäftsführung will die Zahl der Arbeiter in dem Bereich von bundesweit aktuell 1.370 auf nur noch 570 kürzen. Geschlossen werden sollen die Standorte Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Hannover und die Teilbetriebe der Lufthansa »Line Maintenance« in Hamburg und im Frankfurter Norden. Das seien die Stationen, die »aus unserer Sicht keine Zukunft haben«, erklärte Wolfgang Reinert, Sprecher der Lufthansa Technik auf jW-Nachfrage am Freitag.

Die Entscheidung begründete Reinert damit, dass »nicht ausreichend Arbeit vorhanden war und diese auch perspektivisch nicht absehbar ist, um die Stationen wirtschaftlich nachhaltig betreiben zu können«. Die Tätigkeiten, die zukünftig nicht mehr von Lufthansa Technik durchgeführt werden, könnten, so Reinert, »theoretisch durch andere Unternehmen, die Wartungsdienstleistungen in Deutschland anbieten, übernommen werden«. Aus Sicht der Beschäftigtenvertreter bedeutet dieser Schritt in erster Linie eine Auslagerung an günstigere Anbieter. Und das stand bereits vor der Pandemie auf dem Plan. Eine Farce nannte Gewerkschafter Rümker das Vorgehen. Corona werde genutzt, um durchzusetzen, was vorher bereits ausgedacht worden war.

Gegeneinander ausgespielt

Der Standort Berlin sei von Schließungsplänen nicht betroffen, versicherte der Lufthansa-Sprecher. Dennoch befürchtet Verdi die Streichung von bis zu 240 Stellen. Da sich Lufthansa seit 30 Jahren dagegen wehrt, die Arbeitsbedingungen im Osten an die im Westen anzugleichen, arbeiteten die Kollegen beispielsweise am BER zwei Stunden pro Woche zusätzlich, erläuterte Verdi-Sekretär Rümker. Außerdem gebe es in den Ostbetrieben die »Unkündbarkeitsregel« nicht. Danach können die Westkollegen nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit nicht mehr gekündigt werden. Die 40 Beschäftigten der Lufthansa Technik am BER, deren Arbeitsplätze momentan auf dem Spiel stehen, »sollen offenbar durch unkündbare Beschäftigte aus den ›alten‹ Bundesländern ersetzt werden, denen vermutlich dann ein entsprechendes Versetzungsangebot gemacht wird«, erklärte Rümker. Dieses »Ausspielen der Beschäftigten ist eine Frechheit«.