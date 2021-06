Gedenken an Überfall auf die Sowjetunion

Berlin. Rund 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Millionen Opfer gedacht. »Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei«, sagte er am Freitag in Berlin. »So schwer es uns fallen mag: Daran müssen wir erinnern!« Die Erinnerung an dieses Inferno, die Feindschaft und die Entmenschlichung bleibe für alle Menschen in der Bundesrepublik eine Verpflichtung und für die Welt ein Mahnmal. (dpa/jW)